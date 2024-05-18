RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Погибших соседей находили в наших комнатах": история из Одессы в музее "Голоса мирных" Фонда Ахметова

"Погибших соседей находили в наших комнатах": история из Одессы в музее "Голоса мирных" Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Это была обычная мартовская ночь. Сквозь сон жители многоэтажки в Одессе не слышали, что по городу несется воздушная тревога. В ту ночь российский дрон-камикадзе попал в дом, убив несколько семей прямо в кроватях... Светлана и ее родные чудом спаслись.

Свою историю она рассказала музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Светлана жила на первом этаже обычного 9-этажного дома. Удар был выше. Пока этажи один за другим рушились вниз, семья успела выбежать. Это спасло жизнь.

"Я не помню, как оказалась в коридоре. Родители уже были там. Все в пыли, дышать нечем. Мы чувствовали, что дом разрушается, но не понимали, упадет ли он на нас", - рассказывает о тех страшных секундах женщина .

Впоследствии стало известно, что "шахед" попал в шестой этаж. В страшных догадках первых секунд Светлана не ошибалась: все, что было над ними, вместе с людьми обрушилось на ее дом.

"Погибших соседей находили именно в наших комнатах. Это страшно. Жизнь разделилась. Есть то, что осталось вот здесь, под завалами. И есть жизнь после. Мне кажется, что это страшный сон: я проснусь, есть моя квартира и все хорошо. . Но это реальность", - делится Светлана.

Она всегда помогала другим людям, а пережитая трагедия усилила это стремление, признается женщина. Смотрите и слушайте ее историю по ссылке https://bit.ly/3QOl6BR

Эта история вошла в музей "Голоса мирных", который собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй.

Расскажите свою на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лица войны