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Загадкове вбивство сім'ї в Запоріжжі: нові подробиці трагедії

STYLERЖиття    20.11.2019 - 08:47
Загадкове вбивство сім'ї в Запоріжжі: нові подробиці трагедії
Вбивство сім'ї в Запоріжжі (фото: колаж РБК-Україна)

Вбивство сім'ї в Запоріжжі викликало безліч питань у поліції

В Запоріжжі поліція виявила тіла трьох членів сім'ї в їх власному будинку. При цьому чоловік з дружиною були вбиті, а їх син Василь був повішений. У поліції розповіли, що Василь був підприємцем. Він займався перевезеннями вантажів і виробництвом абразивних матеріалів. Про це повідомляють "Факти".

Дільничний поліції Максим Яковенко розповів, що 58-річну жінку знайшли з перерізаним горлом, а її 60-річний чоловік був з чотирма колотими ранами, яких завдали в область голови і тулуба.

Загадкове вбивство сім'ї в Запоріжжі: нові подробиці трагедії

Вбивство сім'ї в Запоріжжі (фото: РБК-Україна)

Правоохоронці вважають, що вбивство своїх батьків вчинив їх син, який потім сам повісився. В даний час у правоохоронців поки така версія, і якщо вона підтвердиться, то це справу закриють.

За словами сусідів загиблої сім'ї, злочин стався в той час, коли багато людей було на роботі, оскільки ніхто нічого підозрілого не бачив і не чув.

Люди також говорять, що загибла сусідка була чуйною і доброю жінкою, яка до того ж була ще й віруючою.

Варто зазначити, що в поліцію зателефонувала жінка, яка повідомила, що її сестра не виходить на зв'язок довгий час. Правоохоронці виїхали за вказаною адресою, де і знайшли мертвими трьох осіб.

Нагадаємо, що названа головна версія вбивства українців у Польщі, яких знайшли в холодильній камері, де зберігаються яблука.

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