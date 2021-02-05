Загадкове "викрадення" немовляти після пологів: з'ясувалася доля хлопчика з Дніпра

У Дніпрі матір заявила про викрадення немовляти (колаж: РБК-Україна)

У Дніпрі жінка заявила, що її ошукали і викрали немовля одразу після пологів. Вона нібито зважилася на сурогатне материнство, але була ошукана шахраями. Однак виявилося, що все далеко не так.

Після того, як дім і подвір'я обшукала поліція, тіло хлопчика виявили у вигрібній ямі, пише ТСН.

Лишень тоді жінка зізналася в тому, що скоїла страшне. А експертиза показала, що дитина народилася в терміни і була доношеною.

Наразі проти горе-матері порушили кримінальне провадження. Її звинувачують у навмисному вбивстві. Підозрювана перебуває в лікарні, куди потрапила з кровотечею. Правоохоронці чекають на висновки експертів, аби вручити підозру жінці.

40-річна жінка досі не може пояснити мотиви свого вчинку. У неї вже є троє дітей - 24, 19 і три роки. Жахає й те, що чоловік не знав про вагітність дружини.

Нагадаємо, що породілля потрапила до лікарні з кровотечею. Коли лікарі поцікавилися, де дитина, вона вигадала легенду про те, що знайшла оголошення в інтернеті про сурогатне материнство. Нібито зустрілася з замовниками і підписала всі документи.

Розповідала навіть, що її возили до приватної клініки, от тільки назву згадати не могла. А за два тижні до планового дітонародження до неї приїхала замовниця з лікаркою і викликали пологи. Дитину забрали, а гроші обіцяли виплатити на наступний день. Однак ні номерів, ні прізвищ вона надати не могла - сказала, що все видалила.

Раніше ми писали, що в Житомирі лікарів звинувачують у смерті немовляти.

Також повідомлялося, що під Кропивницьким породілля втратила дитину, а лікарям все зійшло з рук.