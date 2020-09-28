Породілля втратила дитину, а лікарям все зійшло з рук: деталі трагедії під Кіровоградом

Під Кіровоградом породілля втратила дитину (колаж: РБК-Україна)

В Кіровоградській області породілля втратила здорову дитину

В Кіровоградській області дитина померла після відмови робити кесарів розтин. Породілля мучилася 17 годин, але перший крик свого малюка вона так і не почула. У поліції кажуть, що складу злочину немає, і справу закрили.

Трагедія сталася 7 червня в місті Мала Виска. Коли у 34-річної Яни Глушко відійшли води, вона поїхала народжувати в Маловисківську центральну районну лікарню. Нещодавнє УЗД показало, що все з дитиною в нормі, пише Obozrevatel.

І хоча вагітність проходила ідеально, обвиття пуповиною або інших складнощів не було, жінці в лікарні довелося пережити справжнє пекло. Після того як відійшли води, піднявся тиск. З усім тим, лікарі продовжували стверджувати, що все під контролем.

Коли мама Яни привезла гроші лікарям і просила зробити кесарів розтин, жінку просто виштовхали, сказавши, що дочка народить сама.

Вранці 8 червня Яна після 17-годинних мук народила мертвого хлопчика. Хоча під час переймів дитина ще ворушилася.

Яна Глушко (фото: obozrevatel.com)

Єдине, що давало сили жити, це бажання відновити справедливість. Але 31 липня з поліції прийшло повідомлення, що справу закрили.

"Справу закрили у зв'язку з відсутністю складу злочину. Весь цей час я лікувалася в Кіровограді, виправляла помилки медиків з Маловисківської лікарні, які на восьмий день мене викинули з медустанови. У мене почалося запалення, оскільки вони навіть не дочистили толком. Залишилася тріщина. Але мене жодного разу не викликали до слідчого. І ось така новина - справу закрито, лікарі не винні", - каже жінка.

У висновку, що прислали з поліції, сказано про обвиття пуповиною. Хоча УЗД напередодні не показувало таких проблем. Крім того, там сказано, що у Яни дві інфекції - токсоплазмоз і вірус папіломи. Причому виявили їх лише при обстеженні в цьому самому пологовому будинку.

Яна говорить, що перевірялася на всі ці інфекції під час вагітності і нічого такого не було.

У пологовому будинку кажуть, проведені всі експертизи показали: смерть дитини була неминуча.

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