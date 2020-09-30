Загадкова смерть американки в Києві: що відомо

У Києві померла співробітниця посольства США при нез'ясованих обставинах. Поліція почала пошуки чоловіка, який може бути причетним до її загибелі. Разом з тим є версія, що трагедія сталася в результаті нещасного випадку.

За даними правоохоронців, жінку міг побити невідомий чоловік від 30 до 40 років, зріст якого - близько 190-200 см.

У відділі комунікації поліції Києва 30 вересня розповіли, що розшукуваний темноволосий чоловік (волосся з боків коротко підстрижено) був одягнений у чорні шорти, темно-сині кросівки та футболку.

Річ у тому, що співробітницю американського посольства в українській столиці виявили перехожі без свідомості в лісопарковій зоні біля залізничних колій на вулиці Толбухіна (Шевченківський район). Постраждалу доставили в лікарню, де вона померла.

Ім'я загиблої громадянки США - Санвер Нікаєло. Про це передає "Цензор.НЕТ" із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що також слідчими розглядається версія про фатальний нещасний випадок.

Нібито жінка робила пробіжку на робочій гілці залізниці та була в навушниках. Тому американка просто не почула, як до неї наближався потяг - і склад зачепив жінку.

За даними джерела, у співробітниці посольства на потилиці виявили глибоку рану - близько 4 см.

Раніше повідомлялося, що у Києві іноземці побили та пограбували водія таксі - зловмисників оперативно затримали, і їм загрожує покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом двоє чоловіків зі зброєю пограбували бізнесмена. Злочинці викрали 200 тисяч доларів і зникли на авто потерпілого.