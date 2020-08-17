У Києві іноземці побили і пограбували водія таксі: перші подробиці

У Києві іноземці побили і пограбували таксиста (Колаж РБК-Україна)

Троє чоловіків накинулися на водія таксі і його автомобіль

У Києві троє іноземців скоїли напади на водія таксі. Вони побили його і відібрали у нього всі грошові кошти. За попередніми даними, причиною конфлікту стало питання про першочерговість проїзду.

Інцидент стався на Оболоні, по вулиці Рокоссовського. У поліцію подзвонили очевидці події та повідомили, що невідомі чоловіки б'ють водія автомобіля.

Як з'ясувалося, чоловіки спочатку переслідували водія, а потім розбили йому вікно в автомобілі. Деталі розповіли в пресслужбі Національної поліції.

"Незнайомці почали переслідувати таксиста, а коли наздогнали, розбили скло машини та побили його. Потім забрали сумку з документами та грошима і зникли. Водія таксі з множинними тілесними ушкодженнями, в тому числі переломом пальця руки, госпіталізували в лікарню. Протягом години ми розшукали зловмисників і затримали. Ними виявилися громадяни іншої держави, 1977, 1985 і 1988 народження ", - розповів тимчасово виконувач обов'язки начальника Оболонського управління поліції Андрій Окушко.

У Києві побили і пограбували водія таксі (Фото: Національна поліція)

Іноземцям повідомили про підозру у вчиненні злочину за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального Кодексу України. Якщо вина фігурантів буде доведена, то їм загрожує покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

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