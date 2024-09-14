Загадочный город-копия Парижа превратился в призрака: почему люди не захотели жить у Эйфелевой башни

Где находится город-копия Парижа

В 6000 милях от настоящей столицы Франции, в пригороде Ханчжоу построили загадочный курортный городок Тиандучен, ставший копией Парижа. В городке есть красивая Эйфелева башня, бросающая тень на окраины, а также Триумфальная арка, фонтан из Люксембургского сада и Елисейские поля.

Все дома выполнены в неоклассическом стиле, и каждый, хоть раз бывавший в настоящем Париже, узнает архитектуру. Единственная проблема этого города – жители Китая не захотели назвать его своим домом и отказались туда переезжать.

Копия Эйфелевой башни стала второй по самой знаменитой достопримечательностью Франции после отеля Paris Las Vegas в Неваде. Сейчас это ржавая копия, которая стоит на высоте 350 футов и структура которой уже начала разрушаться.

"Прогуливаясь по китайской версии знаменитого проспекта, в воздухе витает не любовь. Это звук тишины", - так описывают городок туристы.

Копия Парижа в Китае (фото: Википедия)

И действительно, несмотря на невероятные виды и удивительную архитектуру, большая часть города остается незаселенной. Кое-где можно в окрестностях увидеть людей, решивших все же поселиться в двойнике Парижа. В городе даже есть три ветки метро.

Кого можно увидеть в городе-призраке

Увидеть город-призрак могут туристы. Поезд от Шанхая едет около двух часов, цена поездки - примерно 15 фунтов стерлингов. Международный аэропорт Ханчжоу Сяошань находится всего в 24 милях.

Строительство копии Парижа начали еще в 2007 году, площадь - около 31 км. Тогда в Китае наблюдался строительный бум, и масштабный проект мог привлечь иностранных инвесторов и положительно повлиять на ВВП в стране.

К 2013 году жители стали около 2000 человек, заселение шло настолько медленно, что город получил приставку "призрак". В последующие 5 лет жителей немного прибавилось и застройку даже начали расширять.

Но в 2023 году город посетили журналисты и с грустью заметили, что это неудачная копия Парижа за 1 млрд. долларов, где люди жить не хотят.

Копия Парижа в Китае (фото: Википедия)

Почему в городе-копии Парижа не хотят жить

Одна из главных причин, почему в копии Парижа не хотят жить - жилье в городе очень дорогое, и позволить ему мало кто может.

Вторая причина - город окружен преимущественно сельскохозяйственными угодьями и странными тупиковыми дорогами, которые проходят через сельскую местность.

При этом в городе развита бытовая инфраструктура - есть школа, больница, клуб, туристические услуги. Молодожены в Китае часто выбирают именно этот город для свадебного путешествия, потому что фото оттуда мало чем отличается от Европы.

Стоит отметить, что этот проект не единственный в Китае. Ранее был построен курортный городок на окраине Пекина, напоминающий Джексон Хоул, штат Вайоминг. Там есть Route 66 и копия известного Cowboy Bar.