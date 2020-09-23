Задній двір Росії: Великобританія потрапила в скандал після поста про військові навчаннях в Україні

Сьогодні, 23 вересня, в Україні розпочався перший етап масштабних військових навчань "Об'єднані зусилля-2020". При цьому у Великобританії назвали Миколаївську область "заднім двором Росії".

Міністерство оборони Великобританії підписало пост про початок навчань на своїй сторінці в Twitter: "Ми висадилися на задньому дворі Росії". Пізніше текст змінили, але назва зображення залишилося колишньою: "We dropped into Russia's backyard".

Скріншот з Twitter

Варто зазначити, що на першому етапі навчань крім українських військових візьмуть участь підрозділи країн-членів НАТО, включаючи США і Великобританії. У Міністерстві оборони України зазначили, що навчання проходять в унікальному форматі.

Мета таких навчань – виробити практичне виконання завдань у багатонаціональному середовищі за стандартами НАТО. Також це має підвищити рівень сумісності підрозділів ЗСУ та держав-партнерів.

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