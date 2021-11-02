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Затримана в Петербурзі за фото 18+ модель виявилася політичною біженкою з України

Автор: Володимир Костирін

У російському Санкт-Петербурзі затримали модель Ірину Волкову, яка влаштувала відверту фотосесію в стрінгах на фоні Ісаакіївського собору. На суді молода жінка назвала себе політичною біженкою з України.

Про це 2 листопада пише журналіст Аркадій Бабченко у своєму Facebook.

На знімки 18+ інста-моделі днями звернули користувачі мережі, які й поскаржилися правоохоронцям - і ось на Ірину завели кримінальну справу за образу почуттів віруючих.

Як пишуть росЗМІ, на засіданні суду дівчина вибачилася за вчинок і запевнила, що просто "трошки загралася в інстаблогера". Також Волкова розповіла, що виїхала до Росії з України після Революції Гідності, і є політичною біженкою. Закінчилася справа тим, що Ірину звільнили в залі суду.

"Бігла від проклятих бандерівських фашистів в прекрасну вільну російськомовну Росію. Та щелепу, бач ти, не встигла перебудувати. Все за старою звичкою думає і робить, що хоче. Неначе вона у бандерівців. У деяких кора головного мозку сталася від дуба", - коментує ситуацію Бабченко.

Журналіст із сарказмом обіграв відомий фейк російської пропаганди та додав: "Розіп'яли дівчинку в трусиках".

Українська "політична біженка" Ірина Волкова у Росії потрапила до суду за фото в стрінгах на тлі Ісаакіївського собору (фото: facebook.com/babchenkoa)

Раніше повідомлялося, що у Києві оголена дівчина танцювала на дорожньому знаку, а поліцейські за нею спостерігали.

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