Задавила неизвестная машина. В Донецке убили "идеолога Новороссии" Дубового

Во временно оккупированном Донецке неожиданно погиб 56-летний Геннадий Дубовой. Его называли "идеологом Новороссии" и журналистом.

Что известно о гибели Дубового и кем он был на самом деле - читайте в материале Styler.

Смерть Дубового

Как сообщается в социальных сетях, Геннадия Дубового сбил автомобиль в центре Донецка - на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема.

"Да, его сбила машина. Он пошел за цветами. Завтра должна была его жена приехать, а он всегда встречал ее с цветами", - сообщают коллеги Дубового.

По словам очевидцев, на месте ДТП были везде рассыпаны цветы. Уточняется, что автомобиль совершил наезд на Дубового, когда он подходил к дому.

По некоторым данным, наезд был совершен автомобилем российских оккупантов намеренно. Геннадий Дубовой скончался на месте.

Кто такой Дубовой

С 2014 года Геннадий Дубовой воевал на стороне так называемой "ДНР". Ему было 56 лет и за годы на Донбассе он успел поучаствовать во всех "боях новороссии", кроме Дебальцево, так как в то время проходил лечение после ранения в аэропорту Донецка.

В последнее время Дубовой был военкором "ДНР" и занимался распространением пропаганды геноцида. У него даже был позывной - "Корреспондент".

Также его называют одним из "идеологов новороссии". Он - бывший боец и военкор подразделений "Моторолы", "Викинга", "Боцмана". Родом из Павлограда Донецкой области. Окончил Донецкий национальный университет - факультет экономики, учился также на психологии, но не закончил.

С 1995 года работал журналистом, специалистом по PR-деятельности, создал собственное информагентство, которое после прихода оккупантов переименовал.

Политтехнолог, готовивший и проводивший избирательные компании многих политиков в областные советы и Верховную Раду Украины, а после оккупации - консультант на губернаторских выборах в ряде округов РФ.

В апреле 2014 года во время оккупации россиянами Донбасса перешел на сторону врага и стал военкором и бойцом подразделения "ДНР" Арсения Павлова ("Моторолы"), затем подразделений "Викинга" и "Боцмана".

Внесен в базу сайта "Миротворец". Был одним из последователей Гиркина.