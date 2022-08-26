Навіщо досвідчені садівники підливають в горщики з квітами чай: наскільки це корисно

Користь чайної заварки для рослин

Суха заварка - відмінна мульча для рослин в жарку пору року. Найбільше користі вона приносить вологолюбних рослин під час спеки.

До складу чайної заварки входять мінеральні речовини, корисні для грунту - калій, кальцій, магній. Однак їх зміст не дуже великий.

Суха чайна заварка покращує структуру грунту і робить її пухкої. Це сприяє кращому повітрообміну.

Шкода чайної заварки для рослин

1. До складу чаю входять дубильні речовини, які можуть підвищувати кислотність грунту. І такий догляд сподобається далеко не всім рослинним культурам.

2. Якщо грунт не буде встигати просихати, то в горщиках з'явиться цвіль. Це може пошкодити коріння рослини грибковими захворюваннями та погубити квіти.

3. Якщо ви будете виливати в горщики з квітами залишки солодкого чаю, то цукор приверне в землю мошок і інших шкідників.

Досвідчені садівники відзначають, що якщо використовувати чайну заварку акуратно і з'ясувати заздалегідь, які квіти таке добриво не люблять, то можна отримати чимало користі для кімнатних рослин. При цьому обов'язково потрібно стежити за станом грунту.