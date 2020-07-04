Забудьте все, що ви знали про харчування: топ-5 головних продуктів для нарощування м'язів

Вчені, що спеціалізуються на впливі харчування на організм людини, визначили найбільш ефективні продукти для нарощування м'язів. Деякі живильні речовини, які ми отримуємо разом з харчовими продуктами, надзвичайно важливі для нарощування м'язів. Дієтологи разом з вченими провели дослідження впливу окремих харчових продуктів на зростання м'язів при умові однакових фізичних навантажень.

Як повідомляє видання Times Now, дослідження проводилося з набором груп для порівняння ефективності 10 продуктів харчування для нарощування м'язів. Найбільш очевидні результати дали наступні 5 продуктів:

Яйця. Варені яйця - один з найпопулярніших продуктів серед тих, хто відвідує тренажерний зал і є багатим джерелом білка. Вчені визначили, що яєчний білок має високий показник засвоєння людським організмом.

Варені яйця - один з найпопулярніших продуктів серед тих, хто відвідує тренажерний зал і є багатим джерелом білка. Вчені визначили, що яєчний білок має високий показник засвоєння людським організмом. Лосось. Лосось та інші жирні сорти риби містять велику кількість білка, жирних кислот омега-3 і вітаміну D. Вони не тільки допомагають наростити м'язи, а й зміцнити здоров'я.

Лосось та інші жирні сорти риби містять велику кількість білка, жирних кислот омега-3 і вітаміну D. Вони не тільки допомагають наростити м'язи, а й зміцнити здоров'я. Куряча грудка. Куряче м'ясо багате не тільки на білок, а і вітамін В12. Ці поживні речовини дуже важливі для фізично активних людей. Вітамін В12 гарантує, що обмін жирів і вуглеводів в організмі буде протікати нормально і це допомагає набрати м'язову масу.

Куряче м'ясо багате не тільки на білок, а і вітамін В12. Ці поживні речовини дуже важливі для фізично активних людей. Вітамін В12 гарантує, що обмін жирів і вуглеводів в організмі буде протікати нормально і це допомагає набрати м'язову масу. Соя. Соя — це один із самих багатих білками продуктів, який також містить вагому частку фітоестрогенів. Вона також багата фосфором і залізом.

Соя — це один із самих багатих білками продуктів, який також містить вагому частку фітоестрогенів. Вона також багата фосфором і залізом. Сир. Сир вважається замінником м'яса для вегетаріанців з точки зору смакових відчуттів. Але з точки зору поживної цінності він теж здатний замінити м'ясо. Він багатий білком, вітамінами та амінокислотами, які допомагають збільшити м'язову масу.

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