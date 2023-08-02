Забудьте про те, що піца - шкідлива. Дієтолог розповіла, як вибрати корисну

Багато хто вважає, що піца - це junk food (сміттєва їжа) і у здоровому харчуванні у неї погана репутація. Але чи це дійсно так і, чи варто демонізувати цю італійську випічку?

Все, що потрібно знати про піцу, розповіла в Instagram дієтолог Сніжана Ворошилова.

Що ми знаємо про піцу

Піца - це традиційна італійська страва, запечений коржик з тіста 3-4 мм з начинкою, що укладається зверху.

Якщо почитати історію піци, то ми можемо зрозуміти, що спочатку це була цілком здорова їжа. В неї входило борошно твердих сортів пшениці, сіль, вода оливкова олія і начинка.

У начинку завжди йшли томати, пряні трави (орегано, базилік), сир моцарелла, сири пекоріно романо чи пармезан, каперси, оливки, анчоуси, морепродукти чи шинка, гриби та томатний соус.

Чи шкідлива піца?

За словами дієтолога, у первісному вигляді піца зовсім не шкідлива, але її американська інтерпретація з беконом, ковбасою - вже не може вважатися здоровою. Звідси можна зробити висновок, що все залежить від начинки, яку кладуть у цю запашну випічку.

Як вибрати найкращу піцу?