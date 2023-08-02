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Забудьте про те, що піца - шкідлива. Дієтолог розповіла, як вибрати корисну

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Середа 02 серпня 2023 09:15
Забудьте про те, що піца - шкідлива. Дієтолог розповіла, як вибрати корисну Фото: Піца - це шкідливо чи ні (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Багато хто вважає, що піца - це junk food (сміттєва їжа) і у здоровому харчуванні у неї погана репутація. Але чи це дійсно так і, чи варто демонізувати цю італійську випічку?

Все, що потрібно знати про піцу, розповіла в Instagram дієтолог Сніжана Ворошилова.

Що ми знаємо про піцу

Піца - це традиційна італійська страва, запечений коржик з тіста 3-4 мм з начинкою, що укладається зверху.

Якщо почитати історію піци, то ми можемо зрозуміти, що спочатку це була цілком здорова їжа. В неї входило борошно твердих сортів пшениці, сіль, вода оливкова олія і начинка.

У начинку завжди йшли томати, пряні трави (орегано, базилік), сир моцарелла, сири пекоріно романо чи пармезан, каперси, оливки, анчоуси, морепродукти чи шинка, гриби та томатний соус.

Чи шкідлива піца?

За словами дієтолога, у первісному вигляді піца зовсім не шкідлива, але її американська інтерпретація з беконом, ковбасою - вже не може вважатися здоровою. Звідси можна зробити висновок, що все залежить від начинки, яку кладуть у цю запашну випічку.

Як вибрати найкращу піцу?

  • не забувайте про те, що ви можете при замовленні змінювати складові: додавати подвійні томати, міняти ковбасу на курку чи телятину, додавати солодкий перець, гриби або інші складові, яких не вистачає на ваш смак.
  • вибирайте піцу на тонкому тісті
  • не беріть варіанти з ковбасою, беконом, шинкою, сардельками, картоплею фрі
  • якщо піца не містить томатів, овочів, зелені - додавайте додатково, адже томатами піцу не зіпсуєш

До речі, додайте лише один інгредієнт у каструлю з молодою картоплею і ви не захочете їм ділитися.

Також читайте як приготувати піцу на рідкому тісті за 20 хвилин.

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