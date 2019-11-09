Як забрати авто зі штрафстоянки в Києві: нові правила, покрокова інструкція

Українцям розповіли, що робити, якщо автомобіль відвезли на штрафмайданчик
У Києві відновили інструкцію щодо повернення автомобіля після евакуації на штрафмайданчик. Про це пише "Київтранспарксервіс" на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"Зверніть увагу на оновлення інструкції з отримання автомобіля після евакуації. Алгоритм дій той самий, клопіт і витрати такі ж, але оплата послуг відтепер в іншому місці", - сказано в повідомленні.
Так, якщо автомобіль відвезли на штрафмайданчик потрібно:
До речі, якщо власник авто з'явився на місці евакуації, де були присутні працівники Національної поліції, то він може звернутися до них. Якщо ці працівники евакуювали його автомобіль, то вони на місці виносять адмінпостановлення за порушення ПДР і віддають копію акта про евакуацію.
Також українців попереджають, паркінг у недозволену місці буде коштувати приблизно 2000 грн.