Турботливий СБУшник із "гламурною" парасолькою спантеличив мережу (фото)

У мережі показали незвичайне фото, на якому співробітник Служби безпеки України тримає парасольку над затриманим чоловіком у формі правоохоронця, у якого руки за спиною пристебнуті наручниками. Кадр опублікований у спільноті dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.

Як видно, СБУшник гуманно поставився до затриманого, і щоб чоловік не мокнув під дощем, став біля нього із синьою парасолькою з малюнком. Хоча силовик має з верхнього одягу лише футболка під бронежилетом, головний убір у вигляді кепки ховає його від опадів - чого не можна сказати про чоловіка в наручниках, у спецовці, але із непокритою головою.

"Турбота про "колегу" - перше із правил етикету офіцерів Служби безпеки України", - зазначено в підписі над знімком.

На жаль, відомостей про причини затримання чоловіка у формі правоохоронця, його ім'я та інша конкретика відсутня (що можна списати на секретну інформацію в рамках досудового розслідування). Однак зацікавлені користувачі мережі пройти "повз" фото не змогли - їх явно захопила незвичайна ситуація.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Деякі юзери впізнали у формі таємничого незнайомця міліцейську, а не співробітника поліції після реформи МВС України кілька років тому. Також нагадують про презумпцію невинності, і необхідності із належною повагою ставитися до невинної людині - ає поки суд не довів протилежне...

Коли затримав син маминої подруги;

Нормальне людське ставлення! Поки судом не оголошено, що ти злочинець, ти - підозрюваний чи свідок. Презумпція невинуватості називається;

Хто це? У якій справі заарештований? Тематична вечірка?

СБУ кришує злочинця;

Треба щоб кожен поліцейський разом з кийком носив і парасольку.

А де це ви фото знайшли? Затриманий у формі міліції!

Це той невдаха, якого спіймали на 50 доларах хабарі?

Класна парасолька;

У парасольки колір такий.... гламурненький;

Ну так - сьогодні ти, а завтра тебе;

А чого він потім мокрий до машини сідатиме?

Як повідомлялося раніше, у Запоріжжі поліцейські затримали співробітників Служби безпеки України за крадіжкою кабелю.

Нагадаємо, в Харківській області шахраї обдурили літню жінку, проникнувши в її квартиру і вкравши у неї гроші. Злочинці представилися працівниками газової служби, сказали, що нібито змінюють газові плити і 80-річна жінка пустила їх у помешкання.

Також ми писали про те, що 9 січня в Києві на вулиці Мечникова адміністрація магазину елітного алкоголю повідомила про зникнення дорогого спиртного, вартістю у півмільйона гривень. Як виявилося, віскі вкрав охоронець.