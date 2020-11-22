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Ці захворювання можуть підвищити ризик ураження мозку після COVID-19

Неділя 22 листопада 2020 14:56
Ці захворювання можуть підвищити ризик ураження мозку після COVID-19
Захворювання, які підвищують ризик ускладнень при коронавірусі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вчені розповіли, які два захворювання можуть призвести до тяжких наслідків при зараженні COVID-19

Американські вчені виявили взаємозв'язок між двома поширеними захворюваннями та ураженням мозку після коронавірусу. Як показали результати нового дослідження, пацієнти з цукровим діабетом 2 типу і гіпертонією можуть мати більший ризик неврологічних ускладнень після зараження COVID-19.

За даними вчених, у пацієнтів з діабетом і гіпертонією кровотечі та мозкові інсульти можуть розвиватися частіше після зараження COVID-19. Ці дані були представлені на щорічній зустрічі Радіологічного товариства Північної Америки, пише видання Medical News.

У дослідженні говориться, що зараз є вже дуже багато інформації про вплив COVID-19 на органи дихання і найбільш часте ускладнення – це пневмонія. Однак вірус виходить за межі дихальної системи й може вражати також і інші органи людини, в тому числі й мозок.

"І хоча ускладнення на мозок більш рідкісні, про них лікарі починають повідомляти все частіше", - зазначила доктор медицини Колбі В. Фріман.

Доктор Фріман разом з групою дослідників з Медичної школи Перельмана в Університеті Пенсільванії вивчили добірку 1357 пацієнтів з коронавірусом і виявили, що на МРТ були позначені критичні ураження, такі як закорковування судин, крововиливи в мозок і мікроінсульти. У половини таких пацієнтів була артеріальна гіпертензія та/або діабет 2 типу. Це доводить, що ці два захворювання підвищують ризик розвитку неврологічних ускладнень.

Вчені відзначили, що пацієнти з діабетом і гіпертонією входять у групу ризику, але медикам варто уважно обстежити таких хворих, навіть якщо у них коронавірусна хвороба протікає в легкій формі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар пояснила, чи допомагає цибуля і часник від коронавірусу.

А також розповідали про те, що Голубовська назвала найбільш небезпечні види коронавірусу.

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