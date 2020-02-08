Як не захворіти і вберегтися від обмороження: українцям дали важливі рекомендації

Як уберегтися від переохолодження та обмороження (Віталій Носач, РБК-Україна)

Експерти рекомендують їсти перед виходом на вулицю

У зв'язку зі значним похолоданням українцям нагадують, як уберегтися від переохолодження та обморожения. Рекомендаціями ділиться МОЗ України у соціальній мережі Facebook.

Українцям радять бути уважнішими на дорогах, а також одягатися тепло, захищати відкриті ділянки шкіри. Щоб уникнути обмороження, важливо уникати тісного одягу і взуття.

Перед виходом на вулицю - не забудьте поїсти, бажано щось висококалорійне. Якщо ви вирішили прогулятися, то не забувайте кожну годину заходити у тепле приміщення.

Зробіть прості вправи для рук або ніг аби посилити кровообіг у замерзаючих судинах. Так само рухайте пальцями ніг. Якщо є такі шкідливі звички як куріння і розпивання алкоголю - відмовтеся.

"Спиртні напої розширюють судини на поверхні тіла, що призводить до швидких втрат тепла. А це заважає судинам оберігати від тепловтрат внутрішні органи. Нікотин також не найкращий помічник у боротьбі з холодом через свій згубний вплив на стінки судин", - зазначено в повідомленні.

Також українцям радять не торкатися металу і відмовитися від металевих прикрас. Ви ризикуєте обморозити шкіру в місці контакту.

Ознаками переохолодження є тремтіння, оніміння, виснаження, втрата пам'яті, нечітка вимова, млявість, сонливість. У дітей ознаки переохолодження можна помітити, якщо шкіра яскраво-червона і холодна, а вони самі дуже мляві.

"Перша допомога при переохолодженні проста - зайти в тепле приміщення, зігрітися, випити теплий напій і поїсти. Якщо ж температура тіла нижче 34 градусів, то потрібна госпіталізація", - пише МОЗ.

Також зазначається, що не можна чіпати обморожені ділянки тіла, розтирати шкіру снігом, опускати уражені кінцівки в гарячу воду і прикладати їх до батареї. Це може призвести до більшого ураження.