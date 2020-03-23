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Як не захворіти коронавірусом: Супрун розповіла, чи потрібно уникати тварин

STYLERКоронавірус    23.03.2020 - 17:34
Як не захворіти коронавірусом: Супрун розповіла, чи потрібно уникати тварин
Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні став причиною страху контактів з тваринами

Коронавірус в Україні зафіксований у 73 осіб, більша половина з них - у Києві. Днями в мережі з'явилося фото білбордів МОЗ, на яких зазначалося, що потрібно уникати контактів з тваринами, щоб не захворіти COVID-19. Правдивість цієї інформації викликала у людей сумніви.

У міністерстві заявили, що ця інформація базувалася на даних за станом на кінець січня і початок лютого. Але власники тварин почали панікувати. Захисники тварин в регіонах повідомили про велику кількість здачі тваринок у місцеві притулки.

Колишній керівник МОЗ України Уляна Супрун розповіла у своєму Facebook про те, що ВООЗ та інші організації зазначають, що в даний час немає доказів того, що тварини можуть бути носіями коронавіруса, або ж людина може заразити вірусом тварину.

При цьому існують рекомендації, як краще поводитися з тваринами у період поширення вірусу:

  • Якщо ви не хворієте COVID-19, то можете спілкуватися зі своїм вихованцем так, як зазвичай. При цьому слід ретельно дбати про гігієну рук до і після контакту з твариною.
  • Вигулюйте тварин у місцях, де немає скупчення людей. Після прогулянки обов'язково мийте лапи водою і милом.
  • Не зайвим буде також більш ретельний догляд за іграшками і судинами для води і їжі звірка. Також необхідно заздалегідь подбати про запас їжі і ліків для тварин.
  • Людям, які мають підтверджений COVID-19, рекомендують обмежувати контакт з тваринами до тих пір, поки не буде відомо більше інформації про вірус і його особливості.
  • Якщо людина хвора, варто попросити когось іншого подбати про улюбленця на цей період, і взагалі уникати контакту. Якщо такої можливості немає, то рекомендують: при контакті з твариною одягати маску, не ділитися їжею, не цілувати або обіймати улюбленця, і дуже ретельно мити руки до і після контакту.

Супрун також відповіла на питання, якщо домашні тварини не можуть захворіти COVID-19, чи можуть вони якимось чином перенести вірус на собі? За її словами, теоретично це можливо, але ризик дуже низький.

Це можливо у випадку, якщо хвора людина кашляла або чхала на тварину, а потім інша людина торкнулась цієї тварини, а потім, не помивши руки, торкнулась свого чола, носа або рота.

Раніше Уляна Супрун розповіла про створення вакцин від COVID-19 і пояснила, скільки ще чекати ліки від коронавіруса.

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Новини України КоронавірусУляна Супрун
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