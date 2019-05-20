Забили до смері: у лікарні Полтави помер відеооператор (фото)

Помер відеооператор Денис Руденко, якого жорстоко побили 10 травня в Полтаві, неподалік від будинку на проспекті Миру (житловий масив Левада). Про це повідомили його близькі у Facebook.

Відомо, що близько 23:00 на Дениса напали невідомі і жорстоко побили його. В лікарню чоловік потрапив у вкрай важкому стані.

Після госпіталізації до Полтавської районної лікарні Денису видалили гематому мозку і ввели в стан медикаментозної коми. Йому діагностували перелом основи черепа, також чоловікові вибили око.

Чоловікові стало гірше в ніч з 18 на 19 травня. Хоча раніше повідомлялося, що він іде на поправку. Однак вночі у нього різко впав тиск - після тривалих реанімаційних заходів лікарі змушені були констатувати смерть.

Помер Денис Руденко - відеооператора побили в Полтаві (facebook.com/decorlovestory)

У поліції повідомляють, що вже затримали підозрюваного, який може бути причетний до побиття. У нападника вилучили мобільний телефон Дениса.

Йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення за ч. 2 ст. 121 ККУ (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Користувачі мережі висловлюють співчуття рідним і близьким через загибель Дениса:

Немає слів. Царство небесне.

Моі щирі співчуття. Вічна пам'ять. Царство Небесне.

Сумуємо. Розради від Господа всім рідним.

Нехай він знайде спокій, а вбивця - справделиве покарання

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