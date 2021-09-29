ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

"За речі готові глотки порвати": з'явилося відео штурму секонд-хенду в Дніпрі

Новость на русском →
Дніпро, Середа 29 вересня 2021 16:30
"За речі готові глотки порвати": з'явилося відео штурму секонд-хенду в Дніпрі Секонд-хенд у Дніпрі брали штурмом (колаж Styler)
Автор: Артем Горовенко

У Дніпрі люди в прямому сенсі брали штурмом секонд-хенд "ЕкономКлас". Судячи з усього, це відбувалося в день завезення товару.

Відео опублікував місцевий житель Дмитро, який став свідком того, що відбувається. Автор назвав ці кадри лаконічно - "битва за труси" (щоб подивитися відео - гортайте до кінця сторінки).

&quot;За речі готові глотки порвати&quot;: з'явилося відео штурму секонд-хенду в Дніпрі&quot;За речі готові глотки порвати&quot;: з'явилося відео штурму секонд-хенду в Дніпрі

Скріншоти

На кадрах видно, як 29 вересня люди товпляться на вході в приміщення секонд-хенду. Охоронці при цьому тримають огорожу.

Зазначимо, що за "обновками" в черзі стояли люди різного віку: від студентів до пенсіонерів.

Реакція мережі на те, що відбувається

Більшість юзерів негативно відгукуються про таку поведінку дніпрян. Ось кілька найбільш "м'яких" коментарів:

  • За речі готові один одному глотки порвати
  • Може, там гроші європейці в кишенях залишають
  • Давно такого не бачив
  • Який кошмар
  • Стадо баранів
  • Це з діагнозом. Вони від магазину до магазину бігають...

Але деякі пишуть, що "довели народ".

"Чомусь це взагалі не смішно. Зубожілий народ ломиться за обносками", - коментує дніпрянин Олег.

Раніше люди штурмували один із секонд-хендів столиці у день завезення нового товару.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро
LITE
Свято 29 вересня: що категорично не можна робити в цей важливий день, прикмети
Свято 29 вересня: що категорично не можна робити в цей важливий день, прикмети