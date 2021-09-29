"За вещи готовы глотки порвать": появилось видео штурма секонд-хенда в Днепре
В Днепре люди в прямом смысле брали штурмом секонд-хенд "ЭкономКласс". Судя по всему, это происходило в день завоза товара.
Видео опубликовал местный житель Дмитрий, который стал свидетелем происходящего. Автор назвал эти кадры лаконично - "битва за трусы" (чтобы посмотреть видео - листайте до конца страницы).
Скриншоты
На кадрах видно, как 29 сентября люди толпятся на входе в помещение секонд-хенда. Охранники при этом держат ограждение.
Отметим, что за "обновками" в очереди стояли люди разных возрастов: от студентов до пенсионеров.
Реакция сети на происходящее
Большинство юзеров негативно отзываются о таком поведении днепрян. Вот несколько самых безобидных комментариев:
- За вещи готовы друг другу глотки порвать
- Может, там деньги европейцы в карманах оставляют
- Давно такого не видел
- Какой кошмар
- Стадо баранов
- Это с диагнозом. Они от магазина к магазину бегают...
Но некоторые пишут, что "довели народ".
"Почему-то это вообще не смешно. Обнищавший народ ломится за обносками", - комментирует днепрянин Олег.
Ранее люди штурмовали один из секонд-хендов столицы в день завоза нового товара.