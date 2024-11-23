"За один день мы накормили 16 тысяч эвакуированных": история Светланы из Белогородки в музее "Голоса мирных"

Это село в марте 2022 года первым встречало колонны автомобилей и автобусов из временно оккупированной Киевщины.

9 марта 2022 на захваченной врагом Киевщине наконец открыли гуманитарный коридор. В тот день на рыночной площади в Белогородке накормили около 16 тысяч человек.

"Люди были испуганы, не готовы идти на контакт. Мы подходили к автобусам и раздавали еду прямо там. Кто-то рассказывал, что давно не ел и не пил ничего. Кто-то признавался, что оставил дома близких", - вспоминает Светлана.

По ее словам, удалось поддержать всех эвакуированных потому, что к делу приобщился едва ли не каждый житель общества. На кухне работали все: учителя, заместители, директора, главные бухгалтеры.

"Однажды пришло двое детей лет по 16 с вопросом, чем они могут помочь. Я сказала им сварить борщ, дала пятилитровое ведро. Вы бы видели, с каким удовольствием они сделали работу", - вспоминает Светлана.

И добавляет, что материальные аспекты в тот период потеряли смысл, а сплачивание людей и стремление каждого помочь, чем он может, стало решающим.

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