"За мной приехали 40 вооруженных человек": директор театра в Херсоне рассказал, как его похитили оккупанты

Директор Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша Александр Книга рассказал, как оказался в плену у российских оккупантов. Он заявил, что 23 марта россияне увезли его в неизвестном направлении и обвинили в организации антивоенных митингов в Херсоне.

Как оккупанты его похитили

В частности, 23 февраля мужчина проснулся в семь утра от "гула какой-то машины". Тогда во дворе было три бронированных машины, десять джипов и 40 человек.

"Выглянул со второго этажа дома и вижу - на меня смотрит пулемет из бронированного КамАЗа. Понимаю, что приехали за мной. Вышел - вижу, что весь наш двор окружен. За мной приехали 40 человек, все вооружены до зубов - это уже был крымский СОБР", - рассказал он.

Россияне начали заходить в дом за бронированным щитом.

"Говорю: "Не бойтесь, заходите, никого нет"... Один из охранников-амбалов наступил мне на ногу и сказал: "Будешь хорошо говорить, будем и мы себя хорошо вести. Понял?" - вспомнил Книга.

Художественный руководитель херсонского театра тогда обратил внимание, что на соседней недостройке сидел снайпер.

В доме, в кабинете, с украинцем разговаривал ФСБшник. Он и сообщил, что за Книгой приехали из-за его проукраинской позиции и организации митингов в Херсоне. Также директор попытался объяснить оккупантам, что не находился в областном центре с начала войны, но его не слушали.

Он отметил, что во время допроса по комнатам собрали всю семью и начали обыск. У сына Книги в "тревожном чемоданчике" нашли 15 000 гривен и забрали. Даже у бабушки забрали из кошелька 800 гривен.

Александр Книга (facebook.com/kulishatheatre)

Как всегда, оккупанты рассказывали, что они пришли с миром, что они все "братья". Потом сказали жене театрала, чтобы она собрала ему вещи.

"Мы заберем мужчину на несколько дней". Меня вывели на улицу и усадили в один из джипов. В другом я увидел какого человека и понял, что ко мне их кто-то "привел", - рассказал директор.

Где директора содержали

Книгу привезли в СИЗО неподалеку от Антоновского моста. Когда вывели из машины, его встретили несколько бурят, они натянули на глаза шапку, заломили руки и повели в камеру.

"Грязная, очень маленькая - два на два метра с поролоном на стене и дырой в полу", - описал место своего задержания мужчина.

Впоследствии был еще один диалог с ФСБшником: "Разговор традиционный: "Вы поймите, мы брать. Это геополитика. Мы пришли вас освобождать!" Спрашиваю: "От кого?" говорит: "От нацистов!" Я ему: "Знаете, я старый человек, живу 63 года, скажите, как же они выглядят, где их можно увидеть!" На что он : "Они у вас здесь с факелами ходили. Короче, разговор ни о чем шел до вечера".

Продержав руководителя театра в плену еще несколько часов, захватчики вскоре его отпустили.