"За мною приїхали 40 озброєних людей": директор театру у Херсоні розповів, як його викрали окупанти

Директор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Олександр Книга розповів, як опинився у полоні в російських окупантів. Він заявив, що 23 березня росіяни відвезли його у невідомому напрямку та звинуватили в організації антивоєнних мітингів у Херсоні.

Як окупанти його викрали

Зокрема, 23 лютого чоловік прокинувся о сьомій ранку від "гулу якоїсь машини". Тоді на подвір'ї було три броньовані машини, десять джипів і 40 людей.

"Виглянув з другого поверху будинку і бачу - на мене дивиться кулемет з броньованого КамАЗу. Розумію, що приїхали за мною. Вийшов - бачу, що все наше подвір'я оточене. За мною приїхали 40 людей, всі озброєні до зубів - це вже був кримський СОБР", - розповів він.

Росіяни почали заходити в будинок за броньованим щитом.

"Кажу: "Не бійтесь, заходьте, нікого немає"... Один з охоронців-амбалів наступив мені на ногу і сказав: "Будеш добре говорити, будемо і ми себе добре поводити. Зрозумів?" - згадав Книга.

Художній керівник херсонського театру тоді звернув увагу, що на сусідній недобудові сидів снайпер.

У будинку, у кабінеті, з українцем розмовляв ФСБвець. Він і повідомив, що за Книгою приїхали через його проукраїнську позицію та організацію мітингів у Херсоні. Також директор спробував пояснити окупантам, що не перебував в обласному центрі з початку війни, але його не слухали.

Він зазначив, що під час допиту по кімнатах зібрали всю родину і почали обшук. У сина Книги в "тривожній валізці" знайшли 15 000 гривень та забрали. Навіть у бабусі забрали з гаманця 800 гривень.

Олександр Книга (facebook.com/kulishatheatre)

Як завжди окупанти розповідали, що вони прийшли з миром, що вони всі "брати". Потім сказали дружині театрала, щоб вона зібрала йому речі.

"Ми заберемо чоловіка на кілька днів". Мене вивели на вулицю і посадили в один із джипів. В іншому я побачив якусь людину і зрозумів, що до мене їх хтось "привів", - розповів директор.

Де директора утримували

Книгу привезли до СІЗО неподалік від Антонівського мосту. Коли вивели з машини, його зустріли кілька бурятів, вони натягли на очі шапку, заломили руки та повели до камери.

"Брудна, дуже маленька - два на два метри з поролоном на стіні та діркою у підлозі", - описав місце свого затримання чоловік.

Згодом був ще один діалог з ФСБвцем: "Розмова традиційна: "Ви зрозумійте, ми брати. Це геополітика. Ми прийшли вас звільняти!" Запитую: "Від кого?" каже: "Від нацистів!" Я йому: "Знаєте, я стара людина, живу 63 роки, скажіть, як же вони виглядають, де їх можна побачити!" На що він: "Вони у вас тут зі смолоскипами ходили". Коротше, розмова ні про що йшла до вечора".

Протримавши керівника театру у полоні ще кілька годин, загарбники невдовзі його відпустили.