Появилась еще в 18 веке. Самые интересные факты о главном законе Украины - Конституции

Первая Конституция появилась в 18 веке

Ее написал Генеральный писарь, гетман Войска Запорожского в изгнании Пилип Орлик. Первый экземпляр главного закона он представил в 1710 году. Конечно, с современной Конституцией тогдашняя имеет немного общего, однако это была первая в Европе модель свободного независимого государства.

Кроме того, Конституция Орлика стала контрдоказательством для России о том, что Украины как государства никогда не существовало.

Современную Конституцию писали шесть лет

Этот процесс продолжался с 1990 по 1996 годы. За это время было рассмотрено 15 проектов разных политических партий, Конституционной комиссии и ученых.

Даже когда текст был утвержден на предварительном голосовании и отправлен на доработку, Конституционная комиссия внесла более 6 000 правок. Для этого ей три месяца пришлось работать без выходных в режиме тринадцатичасового рабочего дня.

Конституция и президенты Украины

Как известно, каждый новоизбранный глава государства присягает одной рукой на Конституции Украины, а другой - на Пересопницком Евангелие. При этом каждый президент, кроме Кравчука, пытался внести свои изменения в главный Закон.

Конституция в комиксах

В 2019 году появилась первая электронная Конституция для детей в виде комиксов. Ее авторами стали известные писатели братья Капрановы, а художником - Александр Костенко.

Отрывок из комикса о Конституции

Миниатюрная Конституция

22 августа 2011 года в Киеве прошла презентация первой миниатюрной Конституции Украины. Она размером 21х32 мм и состоит из 160 страниц, на которых тушью вручную написано около 9 500 букв. Она хранится в Музее книги и книгопечатания.

Фото: rekord.ua

День Конституции мог быть другим

Конституция Украины могла быть не принята 28 июня, поскольку накануне заседания парламента Президент Украины издал указ о проведении всеукраинского референдума 25 сентября 1996 о принятии новой Конституции Украины.

Однако представители власти приняли Конституцию, поэтому этот указ был отменен.

Европа кое-что позаимствовала у Украины

В той же Конституции Пилипа Орлика ввели достаточно прогрессивную идею - разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви. Латиноязычный вариант Конституции как литературное произведение стал широко распространен в Европе. А через пару десятков лет вышла работа французского просветителя Шарля Луи Монтескье с той же идеей разделения властей.

В Конституции Украины на одну главу меньше, чем раньше

Сегодня в ней насчитывается 15 глав. Среди них можно найти статьи о регулировании деятельности высших ветвей власти, территориальном устройстве Украины, автономной республике Крым, местном самоуправлении и т. д.

Если полистать документ, то можно заметить, что в нем отсутствует седьмая глава, поэтому после шестой сразу идет восьмая. Под номером семь раньше была глава "О прокуратуре", однако впоследствии ее изъяли.