Появилась еще в 18 веке. Самые интересные факты о главном законе Украины - Конституции

Сегодня, 28 июня, в Украине отмечают День Конституции. Ей исполняется 27 лет с момента принятия. Это главный закон страны, который все должны неукоснительно соблюдать. Очевидно, что за созданием такого документа стоит обширная история.
Поэтому Styler собрал интересные факты об украинской Конституции.
Ее написал Генеральный писарь, гетман Войска Запорожского в изгнании Пилип Орлик. Первый экземпляр главного закона он представил в 1710 году. Конечно, с современной Конституцией тогдашняя имеет немного общего, однако это была первая в Европе модель свободного независимого государства.
Кроме того, Конституция Орлика стала контрдоказательством для России о том, что Украины как государства никогда не существовало.
Этот процесс продолжался с 1990 по 1996 годы. За это время было рассмотрено 15 проектов разных политических партий, Конституционной комиссии и ученых.
Даже когда текст был утвержден на предварительном голосовании и отправлен на доработку, Конституционная комиссия внесла более 6 000 правок. Для этого ей три месяца пришлось работать без выходных в режиме тринадцатичасового рабочего дня.
Как известно, каждый новоизбранный глава государства присягает одной рукой на Конституции Украины, а другой - на Пересопницком Евангелие. При этом каждый президент, кроме Кравчука, пытался внести свои изменения в главный Закон.
В 2019 году появилась первая электронная Конституция для детей в виде комиксов. Ее авторами стали известные писатели братья Капрановы, а художником - Александр Костенко.
Отрывок из комикса о Конституции
22 августа 2011 года в Киеве прошла презентация первой миниатюрной Конституции Украины. Она размером 21х32 мм и состоит из 160 страниц, на которых тушью вручную написано около 9 500 букв. Она хранится в Музее книги и книгопечатания.
Фото: rekord.ua
Конституция Украины могла быть не принята 28 июня, поскольку накануне заседания парламента Президент Украины издал указ о проведении всеукраинского референдума 25 сентября 1996 о принятии новой Конституции Украины.
Однако представители власти приняли Конституцию, поэтому этот указ был отменен.
В той же Конституции Пилипа Орлика ввели достаточно прогрессивную идею - разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви. Латиноязычный вариант Конституции как литературное произведение стал широко распространен в Европе. А через пару десятков лет вышла работа французского просветителя Шарля Луи Монтескье с той же идеей разделения властей.
Сегодня в ней насчитывается 15 глав. Среди них можно найти статьи о регулировании деятельности высших ветвей власти, территориальном устройстве Украины, автономной республике Крым, местном самоуправлении и т. д.
Если полистать документ, то можно заметить, что в нем отсутствует седьмая глава, поэтому после шестой сразу идет восьмая. Под номером семь раньше была глава "О прокуратуре", однако впоследствии ее изъяли.
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