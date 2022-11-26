"Из села на Киевщине меня вывезли на лодке": новая история в музее "Голоса мирных"

"Для меня война началась очень неожиданно. Я думала, почему все в погреб несут вещи из дома? Я была в Страхолисе у бабушки. Слышала вертолеты и самолеты...", - вспоминает девочка.

Мама и отец Ани тогда были в Киеве. Сразу начали собираться, чтобы ехать за ребенком. Но уже с утра все дороги в столице были забиты автомобилями, между которыми трудно было даже пройти, не то что ехать. Решили, что Аня пока останется у бабушки.

Через две недели в Страхолесье уже не было электричества, отопления и горячей воды. Это стало мощным мотиватором забрать ребенка. Единственный путь на выезд был через Киевское водохранилище на лодках. На воде еще стоял лед - его ломали, чтобы лодка могла тронуться.

"Я ехала на лодке. Было холодно, меня накрыли одеялом. Было очень страшно, но я отважно вела себя в лодке. Когда приехали к берегу, увидели военных, и я сказала: "Слава Украине!" Увидела папу и маму. Я была очень рада", – говорит Аня.

Лейла признается: испытывала настоящий ужас, пока ее ребенок ехал на лодке, ведь каждый рейс той лодки отправлялся якобы в последний путь – поведение врага невозможно было предвидеть. Однако все кончилось хорошо.

"Я верю в победу, потому что украинцы всегда защищают свою страну", – говорит девочка. Ее мама добавляет: "Наша Украина сильная, единственная. Мы справимся с этой войной. Уверена, что уже следующим летом поедем в Крым отдыхать".

Музей "Голоса мирных" - самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 50 000 историй.

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