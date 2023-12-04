"Из роддома эвакуировали 900-граммовых детей": новая история из Мариуполя в музее "Голоса мирных"

Надежда с семьей жила недалеко от комбината "Азовсталь". Выехать с опасного места им удалось только после тяжелого ранения 15-летней дочери Софии. Недавно девочка прошла реабилитацию в Закарпатье, организованную Фондом Рината Ахметова.

Надежда работала в роддоме санитаркой. В ее отделении занимались крохами, которые очень спешили появиться на свет. Были там и детишки весом 900 граммов. Она завершила дежурство около четырех утра и хотела немного отдохнуть, как позвонили из дома: "Мама, ты что, не слышишь взрывов?". И в последующие дни Надежда металась между домом и работой.

"Ребята-азовцы и ВСУ приехали, эвакуировали мамочек с крошечными детьми. Также вывозили оборудование. Я помню, как ехала уже домой, а в городе - ни маршруток, ни света, ни людей. И земля вздрагивает", - рассказывает Надежда.

В полутора километрах от дома - "Азовсталь", а за горой неподалеку - комбинат Ильича. Вокруг было очень громко. Всей семьей прятались в комнате, по правилу "двух стен". Но когда обстрелы раздаются со всех сторон - это может и не спасти.

"Мы были постоянно одеты и обуты. Вода была, - набирали у соседа в копанке и кипятили. Еды не было. В начале апреля наш кот начал ловить и приносить крыс и мы стали на них заглядываться", - вспоминает Надежда.

В конце концов у семьи появился шанс уехать. Изуродованные девятиэтажки с черными окнами, центральная улица, где смешались тела людей, животные и машины - один из эпизодов, запечатлевшихся в ее памяти на всю жизнь. Вторым стал обстрел россиянами эвакуационных машин и ранение дочери.