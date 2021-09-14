Ющенко виступив на 1-й конференції Української асоціації платіжних систем

Серед спікерів UAPS Conference були третій президент України та голова наглядової ради МПС LEO Віктор Ющенко, директор Євразійського центру Atlantic Council, посол США в Україні Джон Хербст, посол України в США Оксана Маркарова, президент US-Ukrainian Business Council Морган Вільямс, а також заступник міністра молоді та спорту України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віталій Лавров.

Наразі до UAPS входить 22 учасники, зокрема, найбільші фінансові компанії України: ФК "Леогеймінг Пей" (бренд LeoGaming), український транзакційний банк IBOX Bank, ФК "Система" (бренд Sistema) та ФК "Свіфт Гарант" (бренд City24).

Квитків у вільному продажі на UAPS Conference 2021 не було, також не проводилася офіційна акредитація для преси. На форумі були присутні лише чинні та потенційні учасники UAPS, почесні гості та спікери. Це дало можливість для вільного неформального спілкування між представниками фінансової галузі.

"Мета UAPS Conference - зібрати всіх учасників на одній локації, щоб обговорити подальшу стратегію розвитку, поділитися новими знаннями, а також підтримати й розвивати бізнес-ком’юніті. Карантинні обмеження внесли свої корективи у цей процес, а тому двократне перевищення заявок на квитки ми вважаємо значним успіхом", - розповіла президент UAPS Галина Хейло.

Керівником міжнародної платіжної системи LEO є Альона Шевцова – бізнесвумен, філантроп, активний учасник українського fintech-ком'юніті. У червні 2021 року третій президент України Віктор Ющенко очолив наглядову раду МПС LEO (ФК "Леогеймінг Пей"). Також до наглядової ради платіжної системи увійшла президент Української асоціації платіжних систем Галина Хейло.