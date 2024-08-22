Юпитер в Близнецах принесет счастье, но не всем. Подробный прогноз на 22 августа от астролога

Прогноз астропогоды на 22 августа

Не забывайте о неблагоприятном периоде для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещении парикмахерской, ценных покупок.

Из-за ретроградности Меркурия не планируйте на этот день ничего важного.

"Не поддавайтесь иллюзиям, эгоизму и негативным мыслям. Не желательно употреблять мясную пищу, курить и употреблять алкоголь, - рассказала астролог.

"Пассивный день, есть опасность подпасть под чужое влияние и начать кому-то подражать. Сохраняйте трезвость ума, объективно оценивайте себя и окружающих", - добавила она.

Окружающая действительность отразит вашу сущность, подчеркивает Соловьева. Все, что будет сказано о вас, правда.

"Подумайте, как избавиться от указанных недостатков. Если услышите что-то приятное о себе - это тоже правда, - рассказала астролог.

"Подводите итоги, завершайте текущие дела, возвращайте долги. Полезны голодание, посещение сауны, чистка кишечника, массаж", - отметила она.

Гороскоп на 22 августа (коллаж: РБК-Украина)

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"22 августа - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах", - пояснила Соловьева.

"Это - самое плохое положение для самой хорошей планеты Солнечной системы. Однако это благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом", - добавила она.

Поэтому избегайте болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, разнообразных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

Сбалансировать юпитерианскую энергию поможет использование в одежде и украшениях индиго и фиолетового цвета.

Из-за общего фона суток лучше не начинать новых дел, связанных с юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что имеет отношение ко всему иностранному: языку, иностранным отношениям и так далее.

Это прекрасное время, чтобы расширить свои знания в религии, философии, прослушать семинар, познакомиться с книгой по этой теме от авторитетного автора.