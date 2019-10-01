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Юна одеситка відрізала волосся заради перуки для онкохворої дівчинки

STYLERЖиття    01.10.2019 - 21:15
Юна одеситка відрізала волосся заради перуки для онкохворої дівчинки
Фото: Дівчинка зробила добру справу заради хворої дитини (pixabay.com)

Школярка з Одеси вирішила віддати своє шикарне волосся онкохворій дівчинці

Юна одеситка вирішила зробити добру справу і допомогти онкохворій дівчинці. 15-річна Лейла обрізала своє довге і кучеряве волосся заради перуки дівчинці, яка хвора на рак. Про це повідомляють "Факти".

Дівчинка вирішила, що змінивши імідж також допоможе тому, хто цього дійсно потребує.

"Все своє життя з раннього дитинства я відрощую волосся. Довга коса навіть стала моєю візитною карткою. Одного разу я дізналася про діток, які через хворобу втратили свої волосся. І прийшла думка: хороший привід змінити імідж та зробити добру справу! Моя коса може порадувати дитину, яка сумує через важку хворобу", - розповіла Лейла.

Юна одеситка відрізала волосся заради перуки для онкохворої дівчинкиФото: 15-річна Лейла з Одеси (fakty.ua)

Лейла вирішила взяти участь у ініціативою благодійного фонду "Крила надії", який збирає волосся, потребуючих перука хворих дітей.

"Коли знайомі здивовано запитують, де ж волосся, я з ентузіазмом розповідаю про благодійну акцію і закликаю приєднатися до доброї ініціативи #HairForShare благодійного фонду "Крила надії", - розповіла Лейла.

Юна одеситка відрізала волосся заради перуки для онкохворої дівчинки

Фото: Лейла після стрижки (fakty.ua)

Нагадаємо, волонтери та благодійні фонди збирають натуральні волосся від 35 см, щоб зробити з них перуки для онкохворих дітей , які втратили свої волосся від хіміотерапії. Таким дітям підходять тільки натуральне волосся, аджененатуральні матеріали можуть викликати алергічні реакції.

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