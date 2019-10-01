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Юная одесситка отрезала волосы ради парика для онкобольной девочки

STYLERЖизнь    01.10.2019 - 21:15
Юная одесситка отрезала волосы ради парика для онкобольной девочки
Фото: Девочка совершила благое дело ради больного ребенка (pixabay.com)

Школьница из Одессы решила отдать свои шикарные волосы онкобольной девочке

Юная одесситка решила сделать благое дело и помочь онкобольной девочке. 15-летняя Лейла обрезала свои длинные и вьющиеся волосы ради парика девочке, которая больна раком. Об этом сообщают "Факты".

Девочка решила, что сменив имидж также поможет тому, кто в этом действительно нуждается.

"Всю свою жизнь с раннего детства я отращиваю волосы. Длинная коса даже стала моей визитной карточкой,. Однажды я узнала о детках, которые из-за болезни потеряли свои волосы. И пришла мысль: хороший повод сменить имидж и сделать доброе дело! Моя коса может порадовать ребенка, который грустит из-за тяжелой болезни", - рассказала Лейла.

Юная одесситка отрезала волосы ради парика для онкобольной девочкиФото: 15-летняя Лейла из Одессы (fakty.ua)

Лейла решила поучаствовать в инициативе благотворительного фонда "Крылья надежды", который собирает волосы нуждающимся в париках больным деткам.

"Когда знакомые в изумлении спрашивают, где же волосы, я всем с энтузиазмом рассказываю о благотворительной акции и призываю присоединиться к доброй инициативе #HairForShare благотворительного фонда "Крылья надежды", - рассказала Лейла.

Юная одесситка отрезала волосы ради парика для онкобольной девочки

Фото: Лейла после стрижки (fakty.ua)

Напомним, волонтеры и благотворительные фонды собирают натуральные волосы от 35 см, чтобы сделать из них парики для онкобольных детей , которые потеряли свои волосы от химиотерапии. Таким детям подходят только натуральные волосы, так как ненатуральные материалы могут вызвать аллергические реакции.

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