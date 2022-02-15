На YUNA 2022 заборонили музичні колаборації з росіянами: хто з номінантів "пролітає"

Чому змінили правила на YUNA

Зазначається, що таке рішення було прийнято на тлі загострення ситуації з можливим початком повномасштабної війни РФ проти України.

"В умовах безпрецедентної небезпеки для України участь представників країни-агресора у боротьбі за нагороди Національної музичної премії як наразі, так і в майбутньому неможливі", - кажуть організатори.

Які тепер обмеження

Нова глава, яка з'явилася в правилах премії, обумовлює умови відбору музичного контенту, створеного за участю артистів, що представляють країни-агресори. Йдеться, зокрема, про Росію.

Новий пункт регламенту звучить так:

"Пісні та відеокліпи, співвиконавцями яких разом з українськими артистами є представники країн, які визнані державою Україна як країни-агресори, не можуть претендувати на премію YUNA. Представники країн-агресорів також не можуть претендувати на будь-яку нагороду YUNA", - заявляють в оргкомітеті.

Нововведення запрацюють на YUNA 2022

Таке нововведення буде використано при визначенні переможців одинадцятої премії YUNA 2022 вже цієї весни (церемонія відбудеться в київському Палаці "Україна" 16 березня).

Також у заяві звернули увагу, що раніше організаторів "завжди радувало", коли до списку претендентів на YUNA потрапляли спільні роботи українських виконавців з музикантами інших країн.

"Але при цьому ми завжди наполягаємо на тому, що ми Національна премія. Сенс проєкту YUNA - це підтримка і захист інтересів українських виконавців та вітчизняної музичної індустрії, яка є частиною загального культурного ландшафту України. В ситуації, коли йдеться про національну безпеку і загрозу існування країни, ми не можемо залишатися осторонь. Тому ми внесли зміни у регламент", - зазначив співзасновник і генпродюсер премії Павло Шилько.

Хто з номінантів потрапляє під "санкції" YUNA

Тепер під питанням опинилася участь відразу в декількох номінаціях відомого українського артиста Макса Барських. Так, його трек "Bestseller" був записаний в дуеті з російською співачкою Zivert.

Твір подавався на здобуття премії YUNA 2022 в таких категоріях: Найкраща пісня іншою мовою, Найкращий відеокліп, Найкращий дует/колаборація. Крім того, Барських з "Bestseller" також повинен був боротися за нагороду в номінації "Найкраще концертне шоу". А ось шанс отримати премію в категорії "Найкращий виконавець" в артиста, судячи з усього, ще залишається.