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Гуморист Юрій Ткач довірив історію евакуації свої родини

Фото: гуморист Юрій Ткач довірив історію евакуації свої родини (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Російська ракета розірвалась неподалік та дуже налякала маленьку Лізу, доньку відомого українського гумориста Юрія Ткача. Після цього батько вирішив евакуювати родину, а сам повернувся до важливих справ.

Своєю історією гуморист поділився з музеєм "Голоси мирних".

Юрій записував свою історію на Великдень та сподівався, що хоча б у велике свято росіяни перестануть стріляти. Але цього не сталося. Артист упевнений, що жоден мешканець нашої країни не очікував того, що відбувається зараз.

"Настрій йде хвилями. Іноді буває, що дуже сильно накриває. Але тримаєш себе в руках. Кажеш собі, що тебе так не накриває, як тих людей, які зараз боронять Україну", - ділиться Юрій Ткач.

Артист вивозив до безпеки дружину з дитиною та собакою, друзів та родичів. Зупинилися у Вінниці. Але у першу ж ніч усього за два кілометри від них відбувся страшний вибух. А наступного дня обстріляли телевежу. Це була остання крапля для маленької Лізи. Побачивши, що дитина у шоковому стані, Юрій та його дружина зрозуміли - треба її увезти. Жінка з дитиною перебувають у Болгарії, батько ж залишився вдома. Він прагне зберігати оптимізм та вірити у краще для України.

"Треба триматися, треба йти далі. Все у нас вийде, все буде добре. Перемога скоро буде за нами", - каже Юрій.

Свою історію Юрій Ткач довірив музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це найбільший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів Музею вже налічує понад 20 тисяч історій.

Розкажіть свою історію! Зробити це можна так:

- напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію та запросіть друзів та рідних долучитися;

- відвідайте портал музею та натисніть "Розповісти історію";

- зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001

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Юрий Ткачевакуація