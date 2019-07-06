Юлія Тимошенко розповіла, скільки годин вона спить, як підтримує форму і чому не йде у відпустку

Юлія Тимошенко розповіла, як їй вдається попри шалений графік завжди виглядати гарно. Так, зізналась лідерка "Батьківщини", щодня вона спить по 5-6 годин і щоранку обов’язкова бігає. Про це політик повідомила в інтерв'ю журналістам на каналі "Наш".

"Більшу частину свого життя я сплю по 5-6 годин на добу. І мені цього вистачає. Такий темп мого життя вже багато років", - сказала вона.

Також Тимошенко зазначила, що звикла до такого графіку та її все влаштовує.

"О 6-й ранку я вже бігаю. А збираюсь на роботу за годину", - додала вона.

Політик запевняє, саме біг замінює їй і косметолога, і лікаря, і радить займатися цим всім або ж просто ходити на свіжому повітрю.

Окрім того, Юлія Тимошенко повідомила, що цього року не збирається йти у відпустку, адже для неї зараз головне - "використати цей унікальний шанс, який отримала країна з обранням нового президента, нам всім треба добре попрацювати".

Юлія Тимошенко (Фото: ba.org.ua)

Як повідомлялося раніше, нещодавно виконувачка обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла деякі маловідомі факти про користь ранкових пробіжок і пояснила, що біг для міжхребцевих дисків не шкідливий.

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