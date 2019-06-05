Юлія Тимошенко поділилася враженнями від серіалу "Чорнобиль"

Юлія Тимошенко поділилася думками стосовно серіалу "Чорнобиль", який вразив її своєю проникливістю і чесністю. Про це вона написала в соціальній мережі Facebook.

"Серіал – шедевральний. Справжній, ненадуманий, моторошний, страшний. Кілька знайомих зізнавалося мені, що ніяк не наважаться подивитися чергову серію. Досі дістає й болить… Досі шок від побаченого. Від усвідомлення того, як поруч трапилася катастрофа. За яку мить до знищення ми всі були..." - пише Тимошенко.

Також вона зізналася, що в юності найстрашнішим "фільмом жахів" вважався фільм японського режисера Дзюндзі Курата "Легенда про дінозавра". Однак, подорослішавши, стало зрозуміло, що є речі пострашніше.

"Ми стали дорослими і виявилося, що лялькові динозаври з давньої кінокартини зовсім не страшні. Страшні – люди. Люди, наділені владою. Люди, що ухвалюють жахливі і незворотні рішення – чи то через власне дрімуче невігластво, чи то – свідомо, з остраху перед догмами ідеології й політичного режиму…", - ділиться Тимошенко.

Також політдіяч нагадала, що "Чорнобиль" обійшов "Гру престолів" за рекордними переглядами, незважаючи на різницю жанрів.

Скріншот: (facebook.com/YuliaTymoshenko)

Раніше ми писали про те, що британська актриса повідомила, що розчарована серіалом НВО "Чорнобиль".

Нагадаємо, що деякі кадри з серіалу "Чорнобиль" були зняті на території України.