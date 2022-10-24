Попавшая на обложку Time Юлия из Ирпеня рассказала о спасении с младенцем от оккупантов (видео)

Жительница Ирпеня Юлия, спасаясь в марте от российских захватчиков во время оккупации города и убегая под обстрелами с младенцем на руках в Киев, попала на легендарное фото около разрушенного моста, когда военный ВСУ помог нести малышку. Этот снимок затем появился на обложке американского журнала Time.

Тогда, чтобы эвакуироваться из Ирпеня, людям приходилось идти пешком, но молодой маме повезло - ее с дочуркой Эммой подвезли волонтеры, в то время как муж Юлии Олег тоже шел своим ходом.

"Мы уехали 5 марта. Вообще, как мы потом поняли, это, вероятно, был последний день, когда это было безопасно, когда это было возможно", - вспоминает женщина.

Дойдя до разрушенного моста, младенца взял на руки военный, чтобы помочь Юлии. В тот момент их снял фотокорреспондент Максим Дондюк, а через некоторое время снимок был опубликован на обложке всемирно известного журнала Time под названием "Агония Украины".

Добравшись до столицы, они сели в поезд и отправились в Ровно. Дорога длилась 8 часов, а вагоны были совершенно переполнены другими эвакуированными гражданами.

"Ой, когда я увидела обложку Time, я поняла, что вообще не помню, что происходило в тот день, и как мы добирались до Ровно. Помню только, что поезд был набит людьми. И вообще, если бы я ее (дочку, - Ред.) не кормила, я думаю, что дорога была бы гораздо тяжелее. Потому что 8 часов с маленьким ребенком, когда ты не можешь ни встать, ни походить. То есть это было тяжело", - рассказывает Юлия.

Даже уже находясь в относительной безопасности, она из-за пережитого в родном Ирпене, который на тот момент был захвачен российскими солдатами, еще несколько недель не могла разговаривать - молчала и плакала.

Юлия признается, что к нормальному состоянию ей помогла вернуться малышка Эмма.

Юлия с маленькой дочкой Эммой (фото: скриншот с видео)

"Грудное кормление в те два месяца для меня было нашим личным островком безопасности, и это помогало мне успокаиваться, и быть в таком, знаете, позитивном ключе", - говорит молодая мама.

В организации отмечают, что в чрезвычайной ситуации телесный контакт с ребенком помогает ему чувствовать себя в безопасности. Кроме того, гормоны, производимые при кормлении грудью, также усиливают чувство покоя у матери.

"Во время войны очень важно наладить и поддерживать грудное вскармливание, ведь материнское молоко может стать настоящим спасением для вашего малыша", - говорится в публикации.

Видео: попавшая на обложку Time Юлия из Ирпеня, которую с младенцем на руках спас боец ВСУ, рассказала об эвакуации

Добавим, что когда в конце марта вышел тот выпуск журнала Time с Юлией, малышкой Эммой и бойцом ВСУ на обложке, солдат в апреле разыскал женщину, чтобы поинтересоваться, все ли у них в порядке. 19-летний Влад узнал, что они сейчас проживают в Ровенской области - где также живут и его родители. Они и смоги встретиться с Юлией.

"Очень рад, что Эмма и Юлия в безопасном месте, и хочу пожелать мирного неба, как им, так и всем нашим украинцам. Я уверен, что мы сильная нация, и за нами правда. Вот поэтому мы победим", - подчеркнул молодой защитник Украины.

Влад также договорился с Юлией после победы обязательно встретиться семьями.