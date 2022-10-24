Юлія з Ірпеня, яка потрапила на обкладинку Time, розповіла про порятунок з немовлям від окупантів (відео)
Жителька Ірпеня Юлія, рятуючись у березні від російських загарбників під час окупації міста та тікаючи під обстрілами з немовлям на руках до Києва, потрапила на легендарне фото біля зруйнованого мосту, коли військовий ЗСУ допоміг нести малу. Цей знімок потім з'явився на обкладинці американського журналу Time.
Нині Юлія розповіла історію свого з дочкою порятунку, передає UNICEF Ukraine.
Тоді, щоб евакуюватися з Ірпеня, людям доводилося йти пішки, але молодій мамі пощастило - її з донькою Еммою підвезли волонтери, тоді як чоловік Юлії Олег теж йшов своїм ходом.
"Ми поїхали 5 березня. Взагалі, як ми потім зрозуміли, це, ймовірно, був останній день, коли це було безпечно, коли це було можливим", - згадує жінка.
Дійшовши до зруйнованого мосту, немовля взяв на руки військовий, щоб допомогти Юлії. У той момент їх зняв фотокореспондент Максим Дондюк, а через деякий час знімок було опубліковано на обкладинці всесвітньо відомого журналу Time під назвою "Агонія України".
Діставшись столиці, вони сіли в потяг і вирушили до Рівного. Дорога тривала 8 годин, а вагони були переповнені іншими евакуйованими громадянами.
"Ой, коли я побачила обкладинку Time, я зрозуміла, що взагалі не пам'ятаю, що відбувалося того дня, і як ми добиралися до Рівного. Пам'ятаю тільки, що потяг був набитий людьми. І взагалі, якби я її (доньку, - Ред.) не годувала, я думаю, що дорога була б набагато важчою. Тому що 8 годин з маленькою дитиною, коли ти не можеш ні встати, ні походити. Тобто це було важко", - розповідає Юлія.
Навіть перебуваючи у відносній безпеці, вона через пережите в рідному Ірпені, який на той момент захопили російські солдати, ще кілька тижнів не могла розмовляти - мовчала і плакала.
Юлія зізнається, що до нормального стану їй допомогла повернутися малеча Емма.
Юлія з маленькою донькою Еммою (фото: скріншот з відео)
"Грудне годування в ті два місяці для мене було нашим особистим острівцем безпеки, і це допомагало мені заспокоюватися і бути в такому, знаєте, позитивному ключі", - каже молода мама.
В організації зазначають, що у надзвичайній ситуації тілесний контакт із дитиною допомагає їй почуватися у безпеці. Крім того, гормони, що виробляються під час годування груддю, також посилюють почуття спокою у матері.
"Під час війни дуже важливо налагодити й підтримувати годування грудьми, адже материнське молоко може стати справжнім порятунком для вашого малюка", - йдеться у публікації.
Відео: Юлія з Ірпеня, яка потрапила на обкладинку Time, коли її з немовлям на руках врятував боєць ЗСУ, розповіла про евакуацію
Додамо, що коли наприкінці березня вийшов той випуск журналу Time з Юлією, малятком Еммою та бійцем ЗСУ на обкладинці, солдат у квітні розшукав жінку, щоб поцікавитись, чи все у них гаразд. 19-річний Влад дізнався, що вони зараз проживають на Рівненщині - де також живуть і його батьки. Вони й змогли зустрітися з Юлією.
"Дуже радий, що Емма та Юлія у безпечному місці, й хочу побажати мирного неба, як їм, так і всім нашим українцям. Я впевнений, що ми сильна нація, і за нами правда. Ось тому ми переможемо", - наголосив молодий захисник. України.
Влад також домовився з Юлією після перемоги обов'язково зустрітись сім'ями.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Харківській області 7-річний хлопчик прожив в окупації пів року без батьків.
А також перед цим писали, що в Бахмуті поліцейські врятували багатодітну сім'ю, яка кілька місяців просиділа у підвалі.