Юлія з Ірпеня, яка потрапила на обкладинку Time, розповіла про порятунок з немовлям від окупантів (відео)

Жителька Ірпеня Юлія, рятуючись у березні від російських загарбників під час окупації міста та тікаючи під обстрілами з немовлям на руках до Києва, потрапила на легендарне фото біля зруйнованого мосту, коли військовий ЗСУ допоміг нести малу. Цей знімок потім з'явився на обкладинці американського журналу Time.

Тоді, щоб евакуюватися з Ірпеня, людям доводилося йти пішки, але молодій мамі пощастило - її з донькою Еммою підвезли волонтери, тоді як чоловік Юлії Олег теж йшов своїм ходом.

"Ми поїхали 5 березня. Взагалі, як ми потім зрозуміли, це, ймовірно, був останній день, коли це було безпечно, коли це було можливим", - згадує жінка.

Дійшовши до зруйнованого мосту, немовля взяв на руки військовий, щоб допомогти Юлії. У той момент їх зняв фотокореспондент Максим Дондюк, а через деякий час знімок було опубліковано на обкладинці всесвітньо відомого журналу Time під назвою "Агонія України".

Діставшись столиці, вони сіли в потяг і вирушили до Рівного. Дорога тривала 8 годин, а вагони були переповнені іншими евакуйованими громадянами.

"Ой, коли я побачила обкладинку Time, я зрозуміла, що взагалі не пам'ятаю, що відбувалося того дня, і як ми добиралися до Рівного. Пам'ятаю тільки, що потяг був набитий людьми. І взагалі, якби я її (доньку, - Ред.) не годувала, я думаю, що дорога була б набагато важчою. Тому що 8 годин з маленькою дитиною, коли ти не можеш ні встати, ні походити. Тобто це було важко", - розповідає Юлія.

Навіть перебуваючи у відносній безпеці, вона через пережите в рідному Ірпені, який на той момент захопили російські солдати, ще кілька тижнів не могла розмовляти - мовчала і плакала.

Юлія зізнається, що до нормального стану їй допомогла повернутися малеча Емма.

Юлія з маленькою донькою Еммою (фото: скріншот з відео)

"Грудне годування в ті два місяці для мене було нашим особистим острівцем безпеки, і це допомагало мені заспокоюватися і бути в такому, знаєте, позитивному ключі", - каже молода мама.

В організації зазначають, що у надзвичайній ситуації тілесний контакт із дитиною допомагає їй почуватися у безпеці. Крім того, гормони, що виробляються під час годування груддю, також посилюють почуття спокою у матері.

"Під час війни дуже важливо налагодити й підтримувати годування грудьми, адже материнське молоко може стати справжнім порятунком для вашого малюка", - йдеться у публікації.

Відео: Юлія з Ірпеня, яка потрапила на обкладинку Time, коли її з немовлям на руках врятував боєць ЗСУ, розповіла про евакуацію

Додамо, що коли наприкінці березня вийшов той випуск журналу Time з Юлією, малятком Еммою та бійцем ЗСУ на обкладинці, солдат у квітні розшукав жінку, щоб поцікавитись, чи все у них гаразд. 19-річний Влад дізнався, що вони зараз проживають на Рівненщині - де також живуть і його батьки. Вони й змогли зустрітися з Юлією.

"Дуже радий, що Емма та Юлія у безпечному місці, й хочу побажати мирного неба, як їм, так і всім нашим українцям. Я впевнений, що ми сильна нація, і за нами правда. Ось тому ми переможемо", - наголосив молодий захисник. України.

Влад також домовився з Юлією після перемоги обов'язково зустрітись сім'ями.