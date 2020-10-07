ЮКІ: історію перемог вільних українців покажуть у кіно

Картину "ЮКІ" можна буде дивитися з третього грудня
3 грудня у прокат виходить сенсаційний фільм "ЮКІ", що розкаже історії видатних зірок українського походження, які формували найвідомішу хокейну лігу світу - NHL. Режисером картини став документаліст Володимир Мула. В Україні стрічка з’явиться під гаслом "Історія перемог вільних українців".
Ukrainians або коротко UKE - саме так у Північній Америці називають вихідців з України. Завдяки розповідям героїв, рідкісним знахідкам та безцінним свідченням "ЮКІ" зважено та об’єктивно зафіксує, що українці - унікальна нація, якій є чим пишатися.
"В основі фільму - виняткове дослідження творчої команди проєкту. Як з’ясувалося, на кільцях Кубка Стенлі - головному трофею ліги світу NHL - масово зафіксовані прізвища українських гравців. Саме наші співвітчизники стояли біля витоків зародження хокейного турніру ще на початку його становлення та розвитку за океаном. Їхній внесок в історію хокейних клубів, честь яких вони захищали, надихнув на подальші звершення мільйони людей у Канаді та США. І кожному з них вдалося зберегти у душі шматочок далекої, але рідної серцю України", - коментує Мула.
Героями стрічки стали хокеїсти, що у різні епохи здобували світову славу:
Глядачі також побачать сина славетного воротаря Тараса Савчука - Джеррі і хокейного аналітика Келлі Груді.
Трейлер фільму "ЮКІ"
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