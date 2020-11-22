Південь Італії пішов під воду: фото і відео руйнівної повені

Повінь в Італії (фото: twitter.com/Rvaticanaitalia)

Південь Італії накрила сильна повінь

Італія переживає важкі часи через сильну повінь на півдні країни, яке почалося після потужних опадів. Найбільше від стихії постраждали провінції Кротоні й Палермо.

В декількох регіонах Італії оголошено помаранчевий рівень тривоги. В Мелісі, в провінції Кротоні, міст звалився через сильних дощів. На щастя на мосту людей не було, тому ніхто не постраждав. Про це повідомляє місцеве видання ANSA.

Зруйнований міст в Італії (фото: ansa.it)

Деякі автомобільні дороги перекриті, через що порушено транспортне сполучення. Після стихії людям було складно дістатися поїздом до аеропорту Палермо, але пізніше залізничний рух все ж стабілізувався.

Повінь в Італії (фото: twitter.com/Rvaticanaitalia)

Острівна частина Італії також випробовує проблеми. Так на Ліпарських островах, які знаходяться на північ від Сицилії, вирують потужні пориви вітру. При цьому з суботи, 21 листопада, немає сполучення з материком.

Повінь в Італії (фото: twitter.com/jackdaw_writes)

Синоптики говорять про те, що негода буде зберігатися протягом дня. Метеорологи попередили про штормовий вітер. При цьому самі потужні пориви вітру спостерігаються на узбережжі.

Повінь в Італії (відео: YouTube)

Нагадаємо, на початку листопада потужний тайфун накрив Філіппіни. В результаті стихії понад 300 будинків були поховані під вулканічними породами і грязьовими потоками з вулкана Майон.

Раніше руйнівний ураган зі смерчем і зливами накрили Україну. Сильний вітер зривав покрівлі будинків і виривав дерева з землі.