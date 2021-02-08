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YouTube заблокував популярне відео Навального, яке підірвало мережу

Новость на русском → Москва, Понеділок 08 лютого 2021 12:45
YouTube заблокував популярне відео Навального, яке підірвало мережу Олексій Навальний (фото: instagram.com/yulia_navalnaya)
Автор: Styler

Російський опозиціонер і блогер Олексій Навальний втратив в YouTube багатомільйонне відео, в якому він розмовляв зі своїм отруйником - військовим хіміком, співробітником ФСБ РФ Костянтином Кудрявцевим.

Про це свідчить відсутність доступу до відео на YouTube-каналі "Алексей Навальный".

На те, що YouTube заблокував ролик Навального, першими звернули увагу співробітники телеканалу "Дождь".

Так, на даний момент відео, яке за весь цей час зібрало понад 27,6 млн переглядів, не відображається на каналі опозиціонера. А на сайті Навального замість ролика відкривається банер про те, що відео заблоковано.

"Відео недоступне. У цьому відео є вміст стороннього власника (ViacomCBS), який заблокував його у вашій країні на основі законодавства про авторське право", - йдеться на сторінці відео.

YouTube заблокував популярне відео Навального, яке підірвало мережу

YouTube заблокував популярне відео Навального, яке підірвало мережу

Скріншот

Як пишуть російські ЗМІ, в компанію ViacomCBS входять зокрема Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon і Comedy Central.

Імовірно, ролик Навального міг бути заблокований через вставки з якого-небудь фільму, права на який належать вищепереліченим компаніям.

Нагадаємо, нещодавно родич Навального очолив село під Києвом.

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