YouTube заблокував популярне відео Навального, яке підірвало мережу

Російський опозиціонер і блогер Олексій Навальний втратив в YouTube багатомільйонне відео, в якому він розмовляв зі своїм отруйником - військовим хіміком, співробітником ФСБ РФ Костянтином Кудрявцевим.

Про це свідчить відсутність доступу до відео на YouTube-каналі "Алексей Навальный".

На те, що YouTube заблокував ролик Навального, першими звернули увагу співробітники телеканалу "Дождь".

Так, на даний момент відео, яке за весь цей час зібрало понад 27,6 млн переглядів, не відображається на каналі опозиціонера. А на сайті Навального замість ролика відкривається банер про те, що відео заблоковано.

"Відео недоступне. У цьому відео є вміст стороннього власника (ViacomCBS), який заблокував його у вашій країні на основі законодавства про авторське право", - йдеться на сторінці відео.

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Як пишуть російські ЗМІ, в компанію ViacomCBS входять зокрема Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon і Comedy Central.

Імовірно, ролик Навального міг бути заблокований через вставки з якого-небудь фільму, права на який належать вищепереліченим компаніям.