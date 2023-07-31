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Ему было 29 лет. В боях за Украину погиб актер Евгений Светличный

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Понедельник 31 июля 2023 09:22
Ему было 29 лет. В боях за Украину погиб актер Евгений Светличный Фото: Евгений Светличный погиб на войне (facebook.com/veronika.vlech)
Автор: Людмила Жукова

Украинский актер Евгений Светличный погиб на фронте, защищая Украину. Ему было всего 29 лет.

О трагической новости сообщил режиссер, а сейчас боец ВСУ - Олег Сенцов на Facebook.

"Жека. Светличный. Спортсмен, Актер, Воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину", - написал Олег Сенцов.

Ему было 29 лет. В боях за Украину погиб актер Евгений СветличныйНа войне погиб Евгений Светличный (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Отметим, что Евгений Светличный сыграл Карася в фильме "Носорог", режиссером которого является Олег Сенцов.

Также известно, что погибший Герой был чемпионом Украины по фри-файту, мастер спорта, победитель многих профессиональных турниров.

Евгений служил в первой отдельной штурмовой роте ДУК ПС "Волки Да Винчи".

Как мы ранее писали, на фронте погиб известный журналист Дмитрий Рыбаков.

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