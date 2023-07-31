Ему было 29 лет. В боях за Украину погиб актер Евгений Светличный

Украинский актер Евгений Светличный погиб на фронте, защищая Украину. Ему было всего 29 лет.

О трагической новости сообщил режиссер, а сейчас боец ВСУ - Олег Сенцов на Facebook.

"Жека. Светличный. Спортсмен, Актер, Воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину", - написал Олег Сенцов. На войне погиб Евгений Светличный (фото: facebook.com/oleg.sentsov) Отметим, что Евгений Светличный сыграл Карася в фильме "Носорог", режиссером которого является Олег Сенцов. Также известно, что погибший Герой был чемпионом Украины по фри-файту, мастер спорта, победитель многих профессиональных турниров. Евгений служил в первой отдельной штурмовой роте ДУК ПС "Волки Да Винчи".