Йом Кипур 2024: когда праздник и какие основные традиции нужно знать

Йом Кипур, или День Искупления, является одним из важнейших праздников в иудейской традиции. Это день поста, молитвы и покаяния, когда люди ищут прощения за свои грехи перед Богом.

Когда отмечается Йом Кипур

Йом Кипур или Судный день отмечается через 10 дней после наступления Рош ха-Шана (Еврейский новый год). В этом году эти даты приходятся на 11 и 12 октября.

С вечера первого дня праздника до заката на следующий день (за исключением нескольких часов, когда они идут домой спать), евреи находятся в синагоге, умоляя Бога о прощении и рассуждая о ходе своей жизни. Каждый год только в этот день совершается совсем другая синагогальная литургия.

Считается, что именно на Йом Кипур решается судьба каждого человека на следующий год.

Традиции и история Йом Кипур

История этого праздника, по рассказам и писаниям, начинается со времен, когда евреев выгнали из Египта. Еврейский народ впал в уныние, когда Моше поднялся на гору Синай и очень долго не возвращался. Люди создали себе божество в виде Золотого тельца, чем сильно разгневали Всевышнего.

Господь обратился к Моше и сообщил о намерениях истребить иудеев. Однако Моше вымолил милосердие и прощение для еврейского народа, чтобы спасти его. С этого времени отмечается день Всепрощения, когда каждому дается возможность искупить свои грехи.

Согласно приказам Торы, в этот день человек должен анализировать свои поступки и мысли, посещая синагогу и читая молитвы. К празднику важно подготовиться духовно, подвести свои поступки за прошлый год и определиться, за что стоит покаяться.

Перед праздником вся семья собирается на обед - Сеуда Мафсекет. Это семейная трапеза перед началом поста. 25 часов поста соблюдают все евреи, даже те, кто не соблюдает религиозные традиции в течение года.

Стоит отметить, что в сутки в Израиле останавливается транспорт, фабрики, прекращают работу общественные заведения и даже телевизионные каналы.

Первая обязательная молитва называется Кол-нидрей или "молитва открытия". Она читается до заката первого дня празднования. Также иудеи читают поминальные молитвы за умерших близких.

Вторая обязательная молитва называется Немила или "закрывающая молитва", которая читается после заката на второй день празднований.

До сегодняшнего дня сохранилась традиция "Капарот". Она заключается в том, что верующий человек над головой раскручивает живого петуха или курицу, произнося "Да будет это моим искуплением". После завершения эту птицу дарят бедным или режут.

В древности на Йом Кипур в жертву приносили двух козлов. Одного из них убивали и сжигали, а на другого проводили символический обряд возложения всех грехов, после чего животное отводили в пустыню. Кстати, от этого и произошло выражение "козел отпущения".

Заканчивается праздник молитвой "Немила", после которой вся семья снова собирается на общую трапезу. Во время нее все обмениваются пожеланиями и говорят: "Через год в Иерусалиме", выражая надежду на мир и счастье.

Главные запреты Йом Кипур

Первое, это строгий пост. За час до заката первого дня и до вечера второго дня празднований нельзя не только есть, но и пить.

Второй запрет состоит в том, что запрещено умываться и ходить в душ.

Третий запрет относится скорее к женщинам, в Йом Кипур нельзя использовать косметику и духи.

Также запрещено носить обувь из натуральной кожи.

Последний, пятый запрет праздника касается интимной близости.

Кстати, несмотря на то, что в Йом Кипур все должны соблюдать строгий пост, этот день считается светлым и важным праздником. Это день покаяния, молитвы, очищения и прощения грехов, примирения.