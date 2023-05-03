Его считали погибшим в Еленовке: невероятная история пастора с Азовстали

На мой огород зашли крысы

Анатолий Волошин до полномасштабного вторжения жил в Мариуполе. Он был пастором в протестантской церкви. Утром 24 февраля он отправился в военкомат, чтобы защищать родную страну.

"Мой дом, на мой огород зашли крысы и их надо выгонять из того огорода, чтобы они не вредили моим овощам. С такими мыслями я пришел военкомат", - вспоминает он.

Его взяли в территориальную оборону Мариуполя. Сын Тимофей тоже пошел в ТрО, но в Киеве, так как уже давно живет в столице.

Анатолий Федорович загружал боекомплекты, рыл окопы, траншеи и блиндажи. А 14 марта попал под минометный обстрел.

"Удар, мне стало больно и тяжело дышать. Стекло в машине выбило. На руке я видел свою кость", - рассказал Волошин.

Потом он попал в больницу, ее тоже обстреливали. После - оказался со всеми в бункере Азовстали. А из бункера - попал в плен.

Думал, что дети знают обо мне

У Анатолия двое взрослых сыновей - Женя и Тимофей. Сыновья почти год пытались узнать хоть что-нибудь об отце. Его имя видели в списке пленников, но связи с ним не было.

"Когда разбомбили Еленовку, передали информацию, что отец был там", - говорят сыновья.

Официальной информации у них не было, но они сделали выводы и думали, что отец погиб. А Волошин думал, что дети его ждут, но не ищут.

"Я думал, что Женя знает, что я в плену, и со мной все хорошо, и этим я жил", - рассказал Анатолий.

На момент теракта Волошина уже не было в Еленовке. Его перевезли вместе с другими пленными в Свердловск за полтора месяца до этого. Сыновья об этом не знали, но верить в гибель отца отказывались.

"Мы искали по группам, бывало такое, что ночью я сяду и час-два листаю всевозможные группы в телеграмме, чтобы хоть лицо увидеть", - рассказывает сын.

Летом у Волошина появилась возможность позвонить - он выменял звонок сыну на хлеб. Но ошибся, когда номер набирал, перепутал цифры. Попал на парня, у которого голос похож на его сына.

7 месяцев без информации

А через 7 месяцев после теракта в Еленовке сыновья узнали, что отец жив. Одному из них прислали фотографию. Он сначала не поверил, но потом прислали еще одну фотографию - побольше.

Не успели они прийти в себя от радости, что отец жив, как на них обрушилась радость еще большая - Волошин попал в список на обмен.

"Каждый обмен, мы постоянно смотрели. Здесь первая фотография на телефоне выскакивает. Через 4 часа после того, как я узнал, что отца освободили, он звонит мне по телефону и говорит: Женя, я на территории Украины. Говорю: я знаю, папа, я знаю, что ты здесь. Я рад тебя слышать", - рассказали парни.

Пастор Анатолий Волошин был одним из 130 освобожденных из плена украинцев во время обмена 7 марта. Первое, что он получил - украинский флаг и телефон, чтобы позвонить родным.

"Знаешь, тебя не забыли. Нам там кричали, что Украина вас не ждет и забыли вас. Вы ей не нужны, вы хлам", - вспоминает пастор.

Вылечить руку и в батальон

Сейчас Анатолий хочет побыстрее вылечить руку, а после этого планирует присоединиться к батальону капелланов. Очень хочет вернуться в родной Мариуполь - но после того, как оттуда прогонят последнего российского оккупанта.

Сейчас он наслаждается тем, что может наконец-то побыть вместе с сыновьями.

"Я мечтал о том, чтобы побыть с вами, вот так за столом посидеть, в баню обязательно пойдем", - говорит он детям.

Его уже выписали из госпиталя, и он выполнил свою давнюю мечту - прогулялся по парку. Это было единственное желание - после двух месяцев на Азовстали, 10 месяцев в российском плену и еще месяца в госпитале.