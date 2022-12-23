Его боялась вся Европа: раскрыта причина смерти средневекового рыцаря, Черного принца Эдуарда

Черный принц Эдуард был наследником английского престола и в ту эпоху считался самым великим солдатом. Он участвовал в войнах с 16 лет и приобрел жестокую репутацию. Свое прозвище он получил либо за цвет доспехов, либо из-за своей особой жестокости - он руководил резней более 3000 солдат при осаде Лиможа во Франции в 1370 году.

Эдуард Вудсток был самым популярным воином и членом королевской семьи, его имя упоминается в пьесах Шекспира "Ричард II" и Генрих V". Ключевая роль принца Эдуарда в Столетней войне, среди прочих, определила его как спорную, но крупную фигуру средневековья.

Черный принц скончался в возрасте 45 лет и на смертном одре он составил необычные указания относительно своей могилы - он попросил запечатлеть его во всеоружии, как на войне. Его могила должны были разместить так, чтобы все могли ее увидеть и помолиться за "его гниющий труп".

Его смерть привела к большим изменениям в Англии и долгие годы историки пытались разгадать причину смерти молодого и крепкого мужчины.

Через год после смерти умер и его отец, а корона досталась 10-летнему брату Эдуарда - принцу Ричарду, который стал королем Ричардом II. Тот правил Англией до 1399 года.

Как утверждается в архивных записках, принц Эдуард почти 9 лет страдал от тяжелой неизлечимой болезни. Несмотря на все участия в войнах с 16 лет, он ни разу не был ранен.

Считалось, что он заразился неведомой болезнью сразу после битвы при Нахере в Испании в 1367 году. Так как большая часть его армии погибло от дизентерии и других болезней, то считалось, что и принц скончался от этой хвори.

В средневековой Европе была распространена амебная форма дизентерии - она сопровождалась диареей, болями в животе, потерей веса и вялостью. Осложнения могли вызвать внутренние рубцы, язвы кишечника или воспаления.

Однако незадолго до смерти принц Эдуард участвовал в сражении - во время военной кампании на помощь Туару во Франции. В 1372 году он поднимался на борт корабля, долго находился в дороге и даже сражался. Медики задались вопросом, смог бы он все это вынести, если бы был болен дизентерией.

Выяснилось, что у Черного принца были и другие проблемы со здоровьем незадолго до смерти - анемия, повреждение почек, абсцесс печени и артрит. И если у него и была дизентерия, то умер он, скорее всего, от бруцеллеза или малярии, которые тоже были широко распространены в средневековой Европе.

Малярия вызывается паразитами, которые попадают в кровь после укуса комара. И инфекция может дремать несколько месяцев или даже лет. Обычно проявляется в виде лихорадки, головных болей, мышечных болей, проблем с кишечником, усталости, анемии и в конце концов приводит к отказу органов.

"Это соответствовало бы изменчивому характеру его болезни и упадку к концу его жизни", - считают медики.

Поэтому врачи из 21-го инженерного полка в Йоркшире после изучения всех исторических отчетов, пришли к выводу, что принц Эдуард Вудстокский умер от многолетней малярии. Она могла сопровождаться и другим болезнями.