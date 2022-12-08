Его разыскивал весь мир. Найдено место, где скрывался самый жестокий пират 17 века

Ученые нашли место, где скрывался самый жестокий пират за всю историю. Известно, что после объявления во всемирный розыск он бесследно скрылся. Однако современные исследования привели ученых в Новую Англию, где и проживал Генри Эвери.

Почему Эвери искал весь мир?

Как-то историк Джим Бэйли обнаружил необычную монету с выгравированной арабской надписью. Исследования доказали, что монету отчеканили в 1693 году в Йемене.

Затем Бэйли выяснил, что она была среди сокровищ на миллионы долларов, которые захватил Генри Эвери и его банда во время нападения на хорошо вооруженный корабль "Ганг-и-Савай".

Гравюра захваченного пиратами корабля (фото: Википедия)

Судно принадлежало правителю Империи Великих Моголов. Эвери и его пираты напали на этот корабль и судно, сопровождавшееся 7 сентября 1695 года. По разным оценкам, тогда Эвери удалось захватить примерно полмиллиона золотых и серебряных монет.

История рассказывает, что Эвери лично пытал и убивал пассажиров корабля. В связи с этим король Англии Вильгельм III назначит огромную награду за поимку пирата.

Гравюра Эвери с его рабом (фото: Википедия)

Как нашли хранилище пирата?

"На сегодняшний день появилось все больше и больше неопровержимых доказательств того, что Эвери скрывался в американских колониях от правосудия", - говорит историк Бейли. Он уже много лет пытается разгадать тайну загадочного исчезновения Эвери.

По словам Бейли, на территории Новой Англии было обнаружено уже 26 монет, также находившихся на захваченном пиратами корабле.

Монеты с надписями на арабском (фото: phys.org)

Но теперь есть еще одно доказательство того, что Генри Эвери все же скрывался в Америке. Ученый нашел старые записи, в которых говорится, что восторженный корабль прибыл в Ньюпорт в английской колонии.

Также другие документы, в которых описывается допрос пленных пиратов Эвери, показывают, что у него были планы отплыть с Багамских островов в Новую Англию, а затем в Ирландию.

"Я считаю, что Эвери пробыл в колониях более месяца и, возможно, взвешивал разные варианты: остаться жить здесь или вернуться в Англию. И он выбрал последний вариант", - говорит Бэйли.

Теперь ученый хочет выяснить, что произошло с Эвери после того, как он исчез после своего прибытия в Ирландию летом 1696 года.

Сам Генри Эвер стал прообразом героев нескольких приключенческих романов и компьютерных игр. На основе одной из них даже был снят фильм "Анчартед: На картах не значится", вышедший в 2022 году.