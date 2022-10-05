Не ешьте сегодня рыбу: какой праздник 5 октября, что нужно сделать, а что запрещено
5 октября 2022 года православная церковь чтит память пророка Ионы и священномученика Фоки Синопского, епископа. Народные названия праздника: Ионы, Фоки, Фока-Витроградарь, Листопадная, Листодер.
Что можно и нельзя делать в этот день – читайте ниже в материале Styler.
Именины в этот день празднуют:
Александр, Иона, Исаакий, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор, Феофан, Фока.
Традиции сегодня, что нужно сделать
В народе этот день посвящали осине. Это дерево, считалось, перенимает печаль на себя и защищает от нечистой силы.
К примеру, чтобы в дом и скот не пришла нечисть, по углам двора и к столбу, к которому крепили ворота, расставляли осиновые колья.
Люди, которые болели лихорадкой, в этот день шли в лес, находили там ветку осины, кланялись ей и говорили: "Осина, осина, забери мою трясину, дай мне леготу". После этого дерево перевязывали своим поясом.
Также в этот день готовили много блюд из редьки. Считалось, что она не только вкусна, но и полезна, может вылечить много недугов.
Фоку люди уважали как защитника от пожаров, а также как спасителя утопающих. Ему произносили ответные молитвы.
Что нельзя делать на Ионы
На Иону не принято есть рыбу. Таким образом верующие чтят судьбу пророка, пребывавшего в чреве кита.
Давать взаймы или требовать обратно отдать долг.
Не стоит выяснять отношения, ведь существует большой риск скандалов и ссор.
Не рекомендуется просить о повышении в должности или об увеличении заработной платы.
Приметы на Ионы:
- Если с березы еще не все листья опали, то снег выпадет поздно.
- Если на сосне шишек мало, то зима будет теплой.
- Гремит гром – осень будет теплой, а зима – холодной.
- Утром заморозки – зима будет ранней.
- Вечером туман – к улучшению погоды.
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