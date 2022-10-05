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Не ешьте сегодня рыбу: какой праздник 5 октября, что нужно сделать, а что запрещено

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Среда 05 октября 2022 06:00
Не ешьте сегодня рыбу: какой праздник 5 октября, что нужно сделать, а что запрещено Фото: Праздник 5 октября (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

5 октября 2022 года православная церковь чтит память пророка Ионы и священномученика Фоки Синопского, епископа. Народные названия праздника: Ионы, Фоки, Фока-Витроградарь, Листопадная, Листодер.

Что можно и нельзя делать в этот день – читайте ниже в материале Styler.

Именины в этот день празднуют:

Александр, Иона, Исаакий, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор, Феофан, Фока.

Традиции сегодня, что нужно сделать

В народе этот день посвящали осине. Это дерево, считалось, перенимает печаль на себя и защищает от нечистой силы.

К примеру, чтобы в дом и скот не пришла нечисть, по углам двора и к столбу, к которому крепили ворота, расставляли осиновые колья.

Люди, которые болели лихорадкой, в этот день шли в лес, находили там ветку осины, кланялись ей и говорили: "Осина, осина, забери мою трясину, дай мне леготу". После этого дерево перевязывали своим поясом.

Также в этот день готовили много блюд из редьки. Считалось, что она не только вкусна, но и полезна, может вылечить много недугов.

Фоку люди уважали как защитника от пожаров, а также как спасителя утопающих. Ему произносили ответные молитвы.

Что нельзя делать на Ионы

На Иону не принято есть рыбу. Таким образом верующие чтят судьбу пророка, пребывавшего в чреве кита.

Давать взаймы или требовать обратно отдать долг.

Не стоит выяснять отношения, ведь существует большой риск скандалов и ссор.

Не рекомендуется просить о повышении в должности или об увеличении заработной платы.

Приметы на Ионы:

  • Если с березы еще не все листья опали, то снег выпадет поздно.
  • Если на сосне шишек мало, то зима будет теплой.
  • Гремит гром – осень будет теплой, а зима – холодной.
  • Утром заморозки – зима будет ранней.
  • Вечером туман – к улучшению погоды.

Раньше мы писали, когда отмечать Покров Пресвятой Богородицы, и что нужно успеть сделать.

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