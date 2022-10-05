Не ешьте сегодня рыбу: какой праздник 5 октября, что нужно сделать, а что запрещено

Что можно и нельзя делать в этот день – читайте ниже в материале Styler.

Именины в этот день празднуют:

Александр, Иона, Исаакий, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор, Феофан, Фока.

Традиции сегодня, что нужно сделать

В народе этот день посвящали осине. Это дерево, считалось, перенимает печаль на себя и защищает от нечистой силы.

К примеру, чтобы в дом и скот не пришла нечисть, по углам двора и к столбу, к которому крепили ворота, расставляли осиновые колья.

Люди, которые болели лихорадкой, в этот день шли в лес, находили там ветку осины, кланялись ей и говорили: "Осина, осина, забери мою трясину, дай мне леготу". После этого дерево перевязывали своим поясом.

Также в этот день готовили много блюд из редьки. Считалось, что она не только вкусна, но и полезна, может вылечить много недугов.

Фоку люди уважали как защитника от пожаров, а также как спасителя утопающих. Ему произносили ответные молитвы.

Что нельзя делать на Ионы

На Иону не принято есть рыбу. Таким образом верующие чтят судьбу пророка, пребывавшего в чреве кита.

Давать взаймы или требовать обратно отдать долг.

Не стоит выяснять отношения, ведь существует большой риск скандалов и ссор.

Не рекомендуется просить о повышении в должности или об увеличении заработной платы.

Приметы на Ионы: