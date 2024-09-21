5 самых полезных сортов яблок, которые нужно есть с кожурой
Каждый сорт яблок имеет свои уникальные свойства, но некоторые - особенно отличаются своей пользой для здоровья человека.
Какие сорта яблок - самые полезные, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Чем полезны разные сорта яблок
Гренни Смит
Полезные свойства
Высокое содержание клетчатки, антиоксидантов, витамина C. Это зеленый сорт, который помогает поддерживать здоровье сердца и улучшает пищеварение.
Это яблоко обладает кислым вкусом, что делает его отличным для приготовления десертов и салатов.
Фуджи
Полезные свойства
Богаты антиоксидантами и витамином C, который укрепляет иммунную систему. Этот сорт также имеет высокое содержание природных сахаров, что делает его хорошим энергетическим перекусом.
Сладкий и хрустящий плод, отличный для еды в сыром виде.
Гала
Полезные свойства
Обладает высоким содержанием витамина C и антиоксидантов. Содержит меньше сахара, чем некоторые другие сорта.
Сладкое и сочное, хорошо подходит для еды в сыром виде или как часть фруктовых салатов.
Сортовое
Полезные свойства
Высокое содержание витамина C, клетчатки и антиоксидантов. Помогает поддерживать здоровье сердца и улучшает общее состояние организма. Хорошо подходит для запекания и приготовления соусов.
Медовое яблоко
Полезные свойства
Обладает высокой концентрацией витаминов и минералов, включая витамин C, калий и антиоксиданты. Способствует укреплению иммунной системы и улучшению общего здоровья.
Очень сладкое и ароматное, хорошо подходит для еды в сыром виде или для использования в десертах.
Что важно знать
Свежие яблоки обычно содержат больше полезных веществ, поэтому выбирайте яблоки, которые выглядят здоровыми и не имеют видимых повреждений.
Не забывайте, что многие полезные вещества, такие как клетчатка и антиоксиданты, находятся в кожуре яблок, поэтому лучше употреблять их вместе с кожурой.
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В материале использованы данные с сайтов News Medical и Healthline.
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