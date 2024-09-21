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5 самых полезных сортов яблок, которые нужно есть с кожурой

Суббота 21 сентября 2024 16:13
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5 самых полезных сортов яблок, которые нужно есть с кожурой Фото: Чем полезны организму яблоки (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Каждый сорт яблок имеет свои уникальные свойства, но некоторые - особенно отличаются своей пользой для здоровья человека.

Какие сорта яблок - самые полезные, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Чем полезны разные сорта яблок

Гренни Смит

Полезные свойства

Высокое содержание клетчатки, антиоксидантов, витамина C. Это зеленый сорт, который помогает поддерживать здоровье сердца и улучшает пищеварение.

Это яблоко обладает кислым вкусом, что делает его отличным для приготовления десертов и салатов.

Фуджи

Полезные свойства

Богаты антиоксидантами и витамином C, который укрепляет иммунную систему. Этот сорт также имеет высокое содержание природных сахаров, что делает его хорошим энергетическим перекусом.

Сладкий и хрустящий плод, отличный для еды в сыром виде.

Гала

Полезные свойства

Обладает высоким содержанием витамина C и антиоксидантов. Содержит меньше сахара, чем некоторые другие сорта.

Сладкое и сочное, хорошо подходит для еды в сыром виде или как часть фруктовых салатов.

Сортовое

Полезные свойства

Высокое содержание витамина C, клетчатки и антиоксидантов. Помогает поддерживать здоровье сердца и улучшает общее состояние организма. Хорошо подходит для запекания и приготовления соусов.

Медовое яблоко

Полезные свойства

Обладает высокой концентрацией витаминов и минералов, включая витамин C, калий и антиоксиданты. Способствует укреплению иммунной системы и улучшению общего здоровья.

Очень сладкое и ароматное, хорошо подходит для еды в сыром виде или для использования в десертах.

Что важно знать

Свежие яблоки обычно содержат больше полезных веществ, поэтому выбирайте яблоки, которые выглядят здоровыми и не имеют видимых повреждений.

Не забывайте, что многие полезные вещества, такие как клетчатка и антиоксиданты, находятся в кожуре яблок, поэтому лучше употреблять их вместе с кожурой.

Напомним, что диетолог рассказал всю правду о макаронах и похудениях.

Читайте также, что этот овощ сможет снизить давление, если употреблять 4 раза в неделю.

В материале использованы данные с сайтов News Medical и Healthline.

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