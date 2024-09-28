Им труднее всего пережить стресс. Какие знаки Зодиака оказались в этом списке

Телец

Тельцы имеют определенные сложившиеся нормы повседневной жизни. Соблюдение строгого расписания помогает им приспосабливаться к разным условиям. Разрушение ощущения предсказуемости для них - это настоящая катастрофа. Каждый раз, когда они испытывают горе или стресс, им кажется, что мир вокруг разрушился, и теперь придется все начинать заново.

Рак

Вы очень глубоко переживаете собственные эмоции и переживаете чувства других людей, как губка, которая впитывает воду. В результате горе или стресс становятся для вас сложным вызовом, заставляя бороться с разными эмоциями одновременно. Вы постоянно ищете уверенности в других и нуждаетесь в том а, кто будет напоминать вам, что все будет хорошо, какой бы сильной ни была тьма в жизни.

Какие знаки Зодиака тяжело переживают стресс и утрату (Фото: unsplash.com)

Дева

Вы переживаете экзистенциальный кризис всякий раз, когда сталкиваетесь с большим стрессом. Для вас пять стадий горя - это не линейный процесс, а вихрь накладываемых друг на друга эмоций, которые разрушают ваш хорошо сложившийся мир.

В то время как другие испытывают отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие последовательно, вы можете переживать все эти эмоции одновременно, что приводит к эмоциональному и умственному истощению.

Весы

Вы знаете, что перемены - это постоянное правило жизни, независимо от обстоятельств. И хотя вы это понимаете, все равно испытываете тяжелые эмоции, когда сталкиваетесь с неприятностями.

Вы осознаете, что в конце концов преодолеете этот "темный тоннель" и восстановите свой эмоциональный баланс, однако для этого могут понадобиться дни, недели, месяцы, а иногда даже годы, прежде чем вы снова овладеете собой и примите решение, что жизнь продолжается.