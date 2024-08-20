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"Ехала на работу, когда рядом взорвался стеклянный мост": история телеведущей Талы Калатай в музее "Голоса мирных"

Фото: история телеведущей Талы Калатай в музее "Голоса мирных" (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Человек Талы Калатай был уверен, что Россия начнет наступление, ведь он уже пережил это в родной Грузии. Благодаря его интуиции, семья оказалась на западе Украины еще за три дня до полномасштабного вторжения. Там семья вместе с друзьями помогала разместить украинцев. Людей с каждым часом становилось все больше... Свою историю известная телеведущая и актриса доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Семья, как и все, переживала в начале вторжения растерянность, оцепенение и многие боли. Тала рассказывает, что родственники из России даже не поинтересовались, как они, и только после ее поста в Инстаграмме одна из них позвонила маме. Между тем Тали с семьей пришлось уехать в Польшу.

"Я вернулась через несколько месяцев. Вспоминаю, как 10 октября 2022 года ехала на работу по Киеву. Начался обстрел. Как раз возле меня взорвался стеклянный мост в центре столицы", - делится Тала.

Несмотря ни на массированные обстрелы, ни на блекауты, дома она чувствовала себя спокойнее. Но один из ее сыновей из-за взрывов перестал спать. Тала почувствовала, что детей следует снова вывезти в безопасность.

"Это крайне болезненные истории, когда разорваны семьи: и возвращаться тяжело, и остаться тяжело. Здесь ребенок ходит в школу, а дома остался папа... Давайте не будем осуждать друг друга, а наоборот, будем держаться друг за друга, где бы мы ни были. Наше единство не смог побороть даже враг, так что пусть оно таким и остается", - говорит Тала.

Ее история из первых уст – здесь.

История Талы Калатай вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 115 тысяч историй.

Расскажите свою на портале музея или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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