Их всего 8. Эти привычки могут продлить вашу жизнь на 24 года

О чем свидетельствует исследование

В исследовании, представленном на ежегодной встрече Американского общепита, изучался образ жизни почти 720 000 военных ветеранов в возрасте от 40 до 99 лет. Все они являлись частью программы Million Veteran Program, долгосрочного исследования, разработанного для исследования состояния здоровья ветеранов США.

Добавление только одной здоровой привычки к жизни мужчины в возрасте 40 лет дало ему дополнительные 4,5 года жизни. Добавление второй привело к семи годам, тогда как принятие трех привычек продлило жизнь мужчин на 8,6 лет.

У женщин также наблюдались огромные скачки в продолжительности жизни, хотя цифры сложились иначе, чем для мужчин. Добавление только одного здорового поведения прибавило женщине жизнь на 3,5 года, тогда как две прибавили восемь лет, три – 12,6 лет, а применение всех здоровых привычек продлило жизнь женщины на 22,6 года.

Каких привычек нужно соблюдать

Физические упражнения

По мнению многих экспертов, это самая главная привычка, которую кто-либо может делать для улучшения своего здоровья. Именно эта привычка приводит к снижению риска смерти от любой причины на 46% по сравнению с теми, кто не занимался спортом.

Вам не обязательно заниматься экстремальными видами спорта, чтобы извлечь пользу от физических упражнений для здоровья.

Отказ от наркотиков

Исследование показало, что отсутствие зависимости от опиоидов является вторым важнейшим фактором продления жизни, снижая риск ранней смерти на 38%.

Отказ от курения

Отсутствие табака снижает риск смерти на 29%, показало исследование. Если человек был бывшим курильщиком, это не учитывалось.

Однако прекращение курения в любой момент жизни приносит существенные преимущества для здоровья, говорят эксперты.

Отсутствие стресса

Управление стрессом было следующим, уменьшив раннюю смертность на 22%, показало исследование.

Растительное питание

Соблюдение растительной диеты повысит ваши шансы прожить дольше жизни на 21%, показало исследование. Но это не значит, что вы должны быть вегетарианцем или веганом. Соблюдение здорового растительного плана, такого как средиземноморская диета, полная цельного зерна и листовых зеленых овощей, было ключевым.

Умеренное потребление алкоголя

Употребление не более четырех алкогольных напитков в день было еще одной привычкой здорового образа жизни, снизившей риск смерти на 19%. Согласно исследованиям, даже умеренно пьющие люди находятся в зоне риска. Кроме того, другие исследования показали, что любое количество алкоголя может быть вредным для здоровья, за исключением возможно инфарктов и инсульта, и даже это открытие было обжаловано. Одно исследование показало, что даже один напиток может спровоцировать нерегулярный сердечный ритм, называемый фибрилляцией предсердий.

Хороший ночной сон

По меньшей мере, семь-девять часов в ночь без бессонницы снижает раннюю смертность от любой причины на 18%. Десятки исследований связывают плохой сон с разными последствиями для здоровья, включая преждевременную смертность.

Положительное окружение

Одиночество и изоляция, особенно среди пожилых людей, становятся все более распространенными и тревожными, говорят эксперты.

Пять процентов может показаться малым, но это все равно снижение смертности от всех причин, если вас окружают хорошие люди.